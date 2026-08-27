Cuenta atrás al inicio de curso de la UJI con cursos cero y jornadas de acogida

La UJI arranca la cuenta atrás para el inicio de curso con cursos cero y jornadas de acogida. Las sesiones de bienvenida se celebrarán los días 3, 4 y 25 de septiembre en función del grado y están dirigidas a los alumnos de nuevo acceso con el objetivo de darles conocer el funcionamiento de la universidad antes de empezar el curso.

Así, el 3 están convocados los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y los de Tecnología y Ciencias Experimentales a partir de las 9.30 y a las 11.00, respectivamente. Tendrán su punto de encuentro en el Paranimf. Tras la bienvenida desde el servicio de Orientación y de InfoCampus se dará a conocer al alumnado recién llegado los programas de apoyo que ofrece la Universidad, como el Programa de Acción Tutorial (PATU) y las herramientas más importantes que utilizará. Acto seguido harán una visita a su facultad y se dirigirán al aula concertada donde abordarán aspectos específicos sobre la titulación que van a cursar. Los asistentes a la jornada tendrán la oportunidad de conocer el campus, el centro correspondiente y las aulas en las que cursarán la titulación. También se hará entrega al estudiantado de la agenda académica.

Al día siguiente, 4 de septiembre, tendrá lugar la correspondiente a Ciencias Jurídicas y Económicas y a las titulaciones de Enfermería y Psicología, a las 9.30 y a las 11.00. Mientras, la de Medicina tendrá lugar el 25 de septiembre. El punto de encuentro de esta última será la Facultad de Ciencias de la Salud y primero se hará la presentación de la carrera y después el recorrido por la facultad.

Cursos cero

Además, la UJI ofrece cursos cero en todas las titulaciones de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales en grupos reducidos con atención personalizada a las necesidades de cada participante, con resolución de casos prácticos y simulaciones de exámenes. A ellos hay que sumar los de introducción a estudios jurídicos que arrancan el 1 de septiembre para los grados vinculados y uno de contabilidad básica y matemáticas financieras a partir del 31 de agosto para ciertos títulos.

Inicio de curso oficial

La UJI hará el acto de apertura oficial del curso el día 23 de septiembre a las 12.00 horas en el Paranimf. Será el primero como rector de Jesús Lancis y la lección inaugural correrá a cargo de la catedrática de Derecho Penal, M.ª Luisa Cuerda Arnau, como ya publicó Mediterráneo.

Titulaciones con vacantes

La UJI ofertaba 39 titulaciones de nuevo ingreso y el nuevo programa internacional de Ingeniería Industrial. En julio todavía quedaban vacantes en los grados en Estudios Ingleses; Historia y Patrimonio, Humanidades, Traducción e Interpretación y en Turismo. El 3 de septiembre volverá a llevar a cabo una nueva adjudicación de plazas para matricularse del 4 al 7 de septiembre. En la admisión ordinaria se ofertaban 2.885 plazas y se recibieron 3.592 solicitudes.

Oferta deportiva

En lo que respecta al nuevo curso deportivo, se iniciará el 1 de septiembre con la reapertura de todas sus instalaciones y una amplia oferta de actividades dirigidas con profesorado orientadas a promover la salud, el bienestar y la práctica deportiva.

A partir del 1 de septiembre, las personas usuarias con la Tarjeta Deportiva UJI (TEUJI), TEUJI+ o abonos de 10 usos podrán acceder libremente a la zona de aire libre, la piscina cubierta, la zona de raquetas y el pabellón polideportivo cubierto.

Además, toda la comunidad universitaria puede utilizar gratuitamente la zona de aire libre.

En cuanto a las actividades dirigidas con profesorado, empezarán el 7 de septiembre. Las personas titulares de la Tarjeta de Actividades UJI (TAUJI) o de la TEUJI+ podrán participar en más de 30 modalidades que suman 125 horas semanales.

Mientras, los cursos de deportes de raqueta que se iniciarán en octubre. También ofrecen actividades de defensa personal, programas de actividad física para personas mayores, salidas de senderismo y la tradicional Semana Blanca dedicada a los deportes de nieve.

En cuanto a la oferta infantil, el nuevo curso incorpora novedades en natación, que pasará a estructurarse en tres bloques de diez sesiones cada uno. Los programas de tenis y pádel mantendrán el mismo formato que en ediciones anteriores. Todas estas actividades empezarán a partir del mes de octubre.