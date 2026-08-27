Menos mosquitos en Castellón pese al calor: esta es la razón y cuándo pueden volver a dispararse

Castellón está viviendo un verano con menos actividad del mosquito tigre que en años anteriores. La falta de lluvias y la sequía han reducido las pequeñas acumulaciones de agua que necesita esta especie para reproducirse, mientras que las precipitaciones del invierno y la primavera permitieron anticipar los tratamientos contra las poblaciones de mosquitos.

La expansión del mosquito tigre continúa a lo largo de Europa / Shutterstock

Así lo explica Rubén Bueno, director técnico de Lokímica, quien señala que esta situación se está observando en buena parte de la vertiente mediterránea, también en Cataluña, la Comunitat Valenciana, Murcia y algunas zonas de Andalucía.

"En verano hemos tenido menos actividad debido a la sequía" Rubén Bueno — Director técnico de Lokímica

La clave está en el agua, «En verano hemos tenido menos actividad debido a la sequía», explica Bueno. No se han producido episodios bruscos de precipitación y, cuando ha llovido, las precipitaciones han ido seguidas de intensas olas de calor que han permitido evaporar el agua antes de que se generaran las condiciones necesarias para que el mosquito pudiera reproducirse.

Un invierno y una primavera que ayudaron

La situación actual también tiene parte de su explicación en lo ocurrido meses atrás. Las lluvias registradas durante el invierno y buena parte de la primavera permitieron activar las brigadas de tratamiento de emergencia, que pudieron actuar antes de la temporada de mayor actividad. «Al poder controlar los mosquitos antes de la temporada estival, hemos llegado al verano en una situación más adecuada», apunta el director técnico de Lokímica.

El efecto de estos trabajos se suma ahora a unas condiciones meteorológicas poco favorables para el mosquito tigre, ya que, esta especie necesita pequeñas acumulaciones de agua para reproducirse y tiene un comportamiento fundamentalmente urbano, por lo que recipientes, platos de macetas, cubos o cualquier pequeño depósito pueden convertirse en focos de cría.

"Esperamos que pueda producirse un repunte de actividad" Rubén Bueno — Director técnico de Lokímica

La marjal, un caso diferente

La situación no es igual en todos los puntos de la provincia. Rubén Bueno diferencia el mosquito tigre de los mosquitos presentes en las zonas de marjal y litoral, donde existen ecosistemas en los que la cantidad de agua acumulada no depende únicamente de las condiciones meteorológicas del momento. Son ciclos más complejos y, dependiendo de cada zona, se han registrado diferentes niveles de actividad. En el caso del mosquito tigre, sin embargo, sí se ha observado un descenso respecto a otros años.

La tregua puede durar poco

Aunque el verano está siendo más tranquilo, el periodo de mayor actividad del mosquito tigre todavía está por llegar. «Estamos a mitad de agosto y ahora comienza precisamente el periodo de mayor actividad», advierte Bueno.

El pico se produce habitualmente durante la segunda quincena de agosto y en septiembre, cuando pueden coincidir las lluvias con unas temperaturas todavía elevadas. Si se generan pequeñas acumulaciones de agua y después continúa el calor, el mosquito puede reproducirse rápidamente. Por ello, la evolución de las próximas semanas será determinante. «Dependiendo de cómo sean los episodios de precipitación durante las próximas semanas, esperamos que pueda producirse un repunte de actividad», señala.

Cuando llegue la lluvia, los tratamientos se reforzarán, pero también será fundamental la colaboración ciudadana. Los expertos recomiendan eliminar cualquier pequeña acumulación de agua en los domicilios, especialmente en patios, terrazas, balcones y jardines. La tregua, por tanto, no significa que el mosquito tigre haya desaparecido de Castellón. La provincia encara ahora las semanas decisivas de la temporada y unas lluvias de finales de verano podrían cambiar el escenario.