Economía
Más pensiones y más altas: Castellón lidera el aumento en la Comunitat
La Seguridad Social abona 144.052 prestaciones contributivas en la provincia, donde la cuantía media crece un 5% en el último año.
Forman parte de uno de los colectivos más numerosos y la paga que reciben es cada vez más alta. Y en Castellón todavía más. Los 127.000 pensionistas de la provincia han ingresado durante este mes de agosto una paga de media de 1.245,18 euros, un 5% más que hace un año. Se trata del porcentaje más elevado de la Comunitat Valenciana, ya que en Alicante la pensión media ha crecido un 4,87%, y en Valencia un 4,72%.
Quienes viven de una pensión contributiva cobran unos 62 euros más al mes que en agosto del año pasado y la clave está tanto en la revalorización anual como por la entrada de nuevos pensionistas con bases de cotización más elevadas. La provincia queda, no obstante, por debajo de la media nacional, que alcanza los 1.373,44 euros mensuales.
La pensión de jubilación es, con diferencia, la más numerosa y la que más peso tiene en la nómina provincial. Castellón cuenta con 92.823 pensiones de jubilación, casi dos de cada tres prestaciones contributivas, con una cuantía media de 1.404,64 euros al mes. Es una cifra inferior a la media valenciana de jubilación, situada en 1.451,11 euros, y lejos de los 1.527,13 euros que registra la provincia de Valencia, pero superior a los 1.350,21 euros de Alicante.
Tras la jubilación se sitúan las pensiones de viudedad, con 30.690 prestaciones y una media de 893,48 euros. Las de incapacidad permanente suman 15.776, con una cuantía media de 1.209,46 euros. Además, la provincia registra 4.533 pensiones de orfandad, con una media de 507,80 euros, y 230 en favor de familiares, con 802,76 euros mensuales.
Un nómina de 180 millones
A partir del número de prestaciones y de la pensión media, la nómina mensual contributiva de Castellón ronda los 179,4 millones de euros. La mayor parte corresponde a las jubilaciones, que suponen alrededor de 130,4 millones mensuales. La viudedad representa otros 27,4 millones y la incapacidad permanente supera los 19 millones de euros, según datos de la Seguridad Social.
Pero la nómina de los que viven de una pensión no es lo único que sube. También crece el número de beneficiarios. Castellón cuenta con 127.154 pensionistas (entre todos perciben 144.052 pensiones, ya que un perceptor puede cobrar más de una paga), casi 2.200 más que hace un año. Hace veinte años, los pensionistas ni siquiera llegaban a los 100.000.
Cambios en la jubilación flexible: más incentivos e incluye a los autónomos
La jubilación flexible afronta una reforma relevante con la entrada en vigor este viernes del Real Decreto 416/2026. Esta modalidad permite a una persona que ya cobra una pensión volver a trabajar y compatibilizar ese empleo con una parte de la prestación. La principal novedad es que se amplía también a la actividad por cuenta propia, ya que hasta ahora estaba ligada al trabajo por cuenta ajena y a tiempo parcial. Además, la jornada compatible pasará a situarse entre el 33% y el 80% de la jornada ordinaria, frente al margen anterior del 25% al 75%.
La norma introduce también nuevos incentivos económicos. Si la actividad compatible comienza por primera vez al menos seis meses después de la jubilación, la pensión podrá incrementarse un 25% adicional cuando la jornada esté entre el 55% y el 80%, y un 15% si se sitúa entre el 33% y el 54%. Para los autónomos, la pensión compatible será siempre del 25% de la pensión reconocida. La reforma incluye, además, cambios en el complemento para reducir la brecha de género, los complementos a mínimos y las cotizaciones.
El decreto modifica, asimismo, la jubilación demorada, especialmente el complemento de demora y la opción mixta, que combina un porcentaje adicional sobre la pensión con un pago único y exigirá al menos dos años completos de demora. Y otro apunte más: las pensiones de jubilación flexible iniciadas con anterioridad al 28 de agosto se seguirán rigiendo por la normativa que les fuera aplicable anteriormente.
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