Más pensiones y más altas: Castellón lidera el aumento en la Comunitat

Forman parte de uno de los colectivos más numerosos y la paga que reciben es cada vez más alta. Y en Castellón todavía más. Los 127.000 pensionistas de la provincia han ingresado durante este mes de agosto una paga de media de 1.245,18 euros, un 5% más que hace un año. Se trata del porcentaje más elevado de la Comunitat Valenciana, ya que en Alicante la pensión media ha crecido un 4,87%, y en Valencia un 4,72%.

Quienes viven de una pensión contributiva cobran unos 62 euros más al mes que en agosto del año pasado y la clave está tanto en la revalorización anual como por la entrada de nuevos pensionistas con bases de cotización más elevadas. La provincia queda, no obstante, por debajo de la media nacional, que alcanza los 1.373,44 euros mensuales.

La pensión de jubilación es, con diferencia, la más numerosa y la que más peso tiene en la nómina provincial. Castellón cuenta con 92.823 pensiones de jubilación, casi dos de cada tres prestaciones contributivas, con una cuantía media de 1.404,64 euros al mes. Es una cifra inferior a la media valenciana de jubilación, situada en 1.451,11 euros, y lejos de los 1.527,13 euros que registra la provincia de Valencia, pero superior a los 1.350,21 euros de Alicante.

Tras la jubilación se sitúan las pensiones de viudedad, con 30.690 prestaciones y una media de 893,48 euros. Las de incapacidad permanente suman 15.776, con una cuantía media de 1.209,46 euros. Además, la provincia registra 4.533 pensiones de orfandad, con una media de 507,80 euros, y 230 en favor de familiares, con 802,76 euros mensuales.

Un nómina de 180 millones

A partir del número de prestaciones y de la pensión media, la nómina mensual contributiva de Castellón ronda los 179,4 millones de euros. La mayor parte corresponde a las jubilaciones, que suponen alrededor de 130,4 millones mensuales. La viudedad representa otros 27,4 millones y la incapacidad permanente supera los 19 millones de euros, según datos de la Seguridad Social.

Pero la nómina de los que viven de una pensión no es lo único que sube. También crece el número de beneficiarios. Castellón cuenta con 127.154 pensionistas (entre todos perciben 144.052 pensiones, ya que un perceptor puede cobrar más de una paga), casi 2.200 más que hace un año. Hace veinte años, los pensionistas ni siquiera llegaban a los 100.000.