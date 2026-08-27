El PSPV de Castellón denuncia que al PP “no le salen las cuentas” con los incendios ante el recorte de casi un millón en prevención

El PSPV-PSOE de Castellón acusa al PP de haber abaratado la prevención y encarecido la factura de los incendios después de que Generalitat y Diputació hayan movilizado 18,5 millones de euros por los daños de la Serra d’Espadà el mismo año en el que han recortado casi un millón en las ayudas destinadas a proteger el territorio antes del fuego. “Al PP no le salen las cuentas”.

El secretario general provincial, Samuel Falomir, defiende que “no sobra ni un euro de los que se han puesto para reparar los daños, pero más valdría no recortar antes los recursos para prevención y tener que buscar después muchos más millones cuando el territorio ya se ha convertido en cenizas”. Falomir señala que los incendios afectan a viviendas, cultivos y a la actividad económica y que, ante la amenaza cada vez más frecuente de los incendios, “la obligación de las administraciones es intentar reducir ese riesgo antes de que los daños sean irreversibles”.

Algunos de los municipios a los que la Generalitat ha reducido las ayudas son precisamente los que semanas después han sufrido directamente la devastación de las llamas. Artana, con la mayor superficie quemada en el gran incendio de la Serra d’Espadà, ha recibido un 18,3% menos. El recorte es del 13% en la Vall d’Uixó y del 10,6% en Onda, y también afecta a la Vilavella y Catí.

"No es excusa"

Falomir incide en que “nadie puede afirmar que este dinero hubiera evitado los incendios, pero eso no es excusa para ir hacia atrás en prevención, porque con estos recursos cada año se desbrozan puntos conflictivos, se mantienen y crean cortafuegos y pistas forestales o se habilitan puntos de agua”.

“La prevención da pocos titulares porque su éxito consiste precisamente en aquello que no llega a pasar, y eso a muchos políticos no les gusta. Pero es ahí donde una administración responsable debe actuar con recursos, continuidad y planificación”.

Falomir ha confirmado que el PSPV reclamará que la Generalitat recupere y amplíe en 2027 la dotación perdida y refuerce los recursos preventivos para la provincia. “La lección que nos han dejado los incendios de Espadà, Catí o Segorbe es clara, y es que la recuperación es imprescindible, pero llegar antes siempre será mejor que tener que reconstruir después”.