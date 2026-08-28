18 días para ver al médico: el fin de las vacaciones dispara la demora en los centros de salud de Castellón

Llenar la despensa, preparar la vuelta al cole y, también, regresar al médico de atención primaria. Castellón vuelve de vacaciones (o apura los días para hacerlo) y eso se nota en los centros de salud de la provincia, que disparan la demanda y, con ello, la demora sanitaria hasta el punto de que se da cita a 18 días vista en ciertos ambulatorios.

La operación retorno deja un impacto desigual en el mapa sanitario de atención primaria de la provincia, aunque fuentes consultadas por este diario constatan el repunte de la actividad. Y lo nota también cualquier a la hora de acudir a solicitar cita previa para ser atendido, tanto de forma presencial como telefónica.

Disparidad entre centros

En detalle, centros de salud como Palleter, en Castelló, se llevan la palma, con algunos profesionales sin disponibilidad hasta el 14 de septiembre. Unos días antes se puede encontrar hueco en Betxí, aunque habrá que aguardar todavía hasta el jueves 10, transcurridas ya más de dos semanas desde la solicitud. En l’Alcora, el primer hueco ofrecido en determinados facultativos de medicina general es el 10 de septiembre. Y en Benicàssim, el centro de Rafalafena de Castelló o Almenara la agenda remite ya al día 7. Bastante más leve es la demora en Columbretes de Castelló, con turnos libres el día 2 o para pediatría en Almenara, con disponibilidad inmediata.

Profesionales sanitarios denuncian que este escenario deriva en una mayor presión asistencial sobre los puntos de atención continuada (PAC), a los que se ven obligados a acudir los pacientes al toparse con la ausencia de disponibilidad con su profesional sanitario habitual.

Con todo, este escenario no resulta inédito, sino que se repite en la provincia en ciertos momentos de más demanda, agravado en invierno por picos de gripe o de otras patologías respiratorias.