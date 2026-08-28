Castelló se estrena en las batallas virales de 'farmear aura': "Gana el que consiga más ruido del público"

El parque Ribalta de Castellón ha acogido este viernes a las 17:30 horas la primera quedada de "batallas de aura", una competición que enfrenta a dos participantes en el centro de un círculo rodeado de gente para decidir quién tiene más “aura”, es decir, quién consigue mostrarse más carismático, provocador o divertido ante el público.

La dinámica recuerda a las antiguas batallas de gallos, aunque en este caso no hay rimas ni improvisaciones. Los participantes se enfrentan mediante gestos, bailes, frases virales y acciones destinadas a ridiculizar al contrincante, sin que se trate de una lucha física. “Es como las antiguas batallas de gallos, pero en vez de utilizar la lírica hay faltas de respeto”, ha explicado una de las asistentes. Según otro joven que ha participado en la quedada, “se enfrentan dos personas humillándose y gana el que más humilla al otro. Cuando haces algo que humilla al otro, la gente grita y ese es el que gana”.

La competición, que ha concentrado a numerosos asistentes, ha comenzado con cierta dificultad. Inicialmente se ha anunciado un premio de 30 euros para el ganador, 20 para el segundo y 10 para el tercero y a pesar del incentivo, durante aproximadamente los primeros cinco minutos nadie se ha atrevido a entrar en el círculo. Como consecuencia, el premio para el vencedor ha aumentado hasta los 70 euros según han confirmado los asistentes. Ha sido entonces cuando finalmente dos jóvenes han dado el paso y ha comenzado la primera batalla.

El público tiene un papel fundamental en la competición. Sus gritos y reacciones sirven como indicador para el jurado a la hora de determinar quién está demostrando más “aura”. “Gana el que consiga más ruido del público”, ha resumido uno de los jóvenes presentes.

La organización ha contado con un mediador y un jurado, situados en una mesa junto al círculo donde se han desarrollado los enfrentamientos. El ganador va avanzando de ronda y se enfrenta posteriormente a nuevos contrincantes, siguiendo una dinámica similar a la de un “rey de la pista”, hasta determinar quién consigue imponerse al resto.

Así ha sido la primera "batalla de farmear aura" de Castellón / Erik Pradas

Gestos virales para dejar al rival en evidencia al rival

En los enfrentamientos, los participantes han recurrido a algunos de los gestos y referencias más reconocibles de internet. Uno de los participantes ha sacado una carta de “cambio de sentido” del juego UNO y se la ha mostrado al rival como gesto para darle la vuelta al enfrentamiento y demostrar que tenía el control de la situación, mientras que en otro momento se han producido acciones como bajarle los pantalones al contrincante. También han aparecido referencias al fenómeno viral de “six seven” y diferentes bailes y gestos utilizados en redes sociales.

Curiosos y fans de la tendencia

Aunque la mayoría de los participantes eran jóvenes y pocos parecían superar la mayoría de edad, la convocatoria ha reunido multitud de personas de diferentes edades. Algunos han acudido expresamente porque conocían el fenómeno, mientras que otros se han acercado simplemente por curiosidad. “Nos pilla al lado de casa, vimos la noticia y nos hemos acercado a ver qué era”, ha contado un grupo de jóvenes. Otros han reconocido haber acudido simplemente para pasar el rato: “Simplemente hemos venido para reírnos”.

El desconocimiento también ha sido una constante entre parte del público. “No sé de qué trata”, ha admitido uno de los presentes, mientras otro ha asegurado que la batalla trataba de personas “haciendo el tonto; no lo entiende ni la propia gente que está aquí”.

La primera quedada de batallas de aura en el parque Ribalta ha terminado convirtiéndose en una mezcla de espectáculo improvisado, tendencias de TikTok y competición, con jóvenes dispuestos a hacer todo tipo de payasadas con tal de conseguir el reconocimiento del público y proclamarse como quien tiene más aura.