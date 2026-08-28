El 'no' a heredar repunta en Castellón: las renuncias crecen un 11% en pleno alivio fiscal

Cada vez hay más castellonenses que se lo piensan dos veces a la hora de recibir una herencia y optan por rechazarla. Las bonificaciones fiscales que se aplican a los legados de los familiares más cercanos no impiden que sigan creciendo las renuncias, que registran en el primer trimestre un repunte del 11%.

Así lo recogen los últimos datos publicados por el Colegio Notarial de Valencia y Castellón, que contabilizan 178 rechazos a herencia en el territorio provincial entre los meses de enero y marzo frente a los 160 del año pasado.

Máximo desde el 2020

Dicha cuantía resulta la más elevada desde la pandemia de covid-19, tal y como recogen los últimos registros de la serie estadística. .De hecho, si se comparan con los 114 rechazos del 2020, el incremento es del 56%.

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La tendencia se mantiene intacta a pesar de que el Consell activó, tras el cambio de gobierno en el 2023, la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones. Una medida que se ha visto reforzada este año con una bonificación del 25% para transmisiones entre hermanos y sobrinos y que aumentará l 50% el año que viene. No obstante, como se muestra en los datos, esto no se ha traducido en una gran reducción de las renuncias a herencias.

Cúmulo de causas

«Tener que pagar o no es clave», resume Marta Peña, censora cuarta de la Junta Directiva del Colegio Notarial, quien recuerda que «antes se paga que se hereda». La decisión de renunciar a una herencia, según explica la notaria se produce por un cúmulo de diversos factores: «Ocurre mucho cuando no hay una relación directa con la persona de la que se hereda o cuando no ha habido trato personal, ya que se genera cierta desconfianza por no conocer su trayectoria vital», señala Peña.

«Hay que saber si hay préstamos, si la persona era avalista, las cuentas que tenía y obtener toda esa información es un proceso costoso», añade la notaria. Otro de los motivos que llevan al rechazo es la cercanía con el parentesco o el número de beneficiarios. «Hay casos en los que hay una finca rústica de un tío lejano a repartir entre varios sobrinos», ejemplifica.

Con todo, Peña indica que, en la evolución al alza de las renuncias, juega un papel determinante la información que tiene quien se encuentra ante esta situación: «Cada vez la gente conoce más sus opciones, gracias a los medios, las redes, el Colegio Notarial o los despachos y eso hace que se decida con más criterio», concluye.