El congreso de cerámica Ignite suma tres nuevas firmas a su red de patrocinadores

Pamesa, Cajamar y Forcol se incorporan como nuevos patrocinadores de IGNITE, el Congreso Internacional de Innovación Cerámica, que se celebrará los próximos 28 y 29 de septiembre en Castellón, organizado por la Cámara de Comercio de Castellón.

La incorporación de estas tres entidades amplía el respaldo empresarial a un encuentro que reunirá durante dos jornadas a profesionales, empresas, investigadores y expertos vinculados a la industria cerámica para analizar los retos del sector cerámico.

Pamesa es uno de los principales grupos empresariales vinculados a la industria cerámica española. Con sede en la provincia de Castellón, desarrolla su actividad en la fabricación y comercialización de productos cerámicos y cuenta con una amplia presencia tanto en el mercado nacional como internacional.

Cajamar es una entidad financiera de referencia dentro de la banca cooperativa española. Desarrolla su actividad financiera dirigida a particulares, autónomos, empresas y distintos sectores productivos, con una especial vinculación histórica con el tejido empresarial y económico de los territorios en los que está presente.

Forcol es la marca de Origen, división de materiales de construcción de Simetría Grupo, especializada en soluciones para el sector de la construcción. Su catálogo incluye adhesivos cementosos, morteros, productos autonivelantes, juntas flexibles y otros materiales fabricados en instalaciones propias

El Congreso reunirá a fabricantes, proveedores, responsables industriales, investigadores, arquitectos, diseñadores y profesionales procedentes de diferentes mercados internacionales. El programa contará con 35 ponencias seleccionadas entre los trabajos presentados a la convocatoria internacional de papers, 15 pósteres científicos, cinco conferencias y cinco mesas de debate.

Entre los nombres destacados del programa figura Marco Simoni, director del Istituto Affari Internazionali, que será el encargado de ofrecer la ponencia inaugural de IGNITE con una intervención centrada en los retos geoestratégicos europeos en una era de incertidumbre. Además, IGNITE contará también con la presencia del Premio Príncipe de Asturias Avelino Corma, referente internacional en el ámbito de la química.

La incorporación de Pamesa, Cajamar y Forcol supone un nuevo impulso al respaldo empresarial de IGNITE de cara a su celebración los próximos 28 y 29 de septiembre.