Fiebre por los garajes en Castellón: las ventas rozan máximos históricos con precios cada vez más bajos

Durante años el día de Vicente no acababa a las 19.00 horas, cuando tras una larga jornada de trabajo en Onda ponía rumbo a su casa, situada en la zona norte de Castelló. Sin plaza de garaje en propiedad, nada más pisar su calle empezaba su otra rutina: dar vueltas por el barrio en busca de unos metros libres en los que aparcar su coche, esperar a que alguien se fuera o alejarse varias calles más. Un suplicio. Hasta que decidió comprar una plaza de parking. «Un vecino de la finca puso un cartel en el ascensor. En principio la alquilaba, pero al final decidió vendérmela. Me costó 8.000 euros y ahí se acabaron mis problemas», cuenta.

Al igual que Vicente, más de 5.100 personas y empresas han comprado una plaza de garaje en la provincia en el último año, según datos del Colegio de Registradores recogidos por Urban Assets. Y lo más positivo es que quienes lo han hecho han invertido una cantidad de dinero que nada tiene que ver con lo que cuesta un puesto de estacionamiento en provincias como Guipúzcoa, Ceuta o Vizcaya. En Castellón, la inversión media asciende a 8.506 euros, mientras que en el territorio guipuzcoano la cifra es de 27.937 . O dicho de otra manera: una plaza de garaje en San Sebastián cuesta lo mismo que tres en Castellón.

El mercado de los garajes vive un auténtico boom en la provincia y los datos así lo atestiguan. Las 5.104 operaciones de compraventa registradas en el último año (de marzo del 2025 a marzo del 2026) suponen un crecimiento interanual del 8,9% y colocan a Castellón en el puesto 16 de 52 provincias por volumen de operaciones.

El dinamismo en las ventas contrasta con la evolución de los precios. Los 8.506 euros que cuesta, de media, cada plaza suponen un 6,1% menos que un año antes. El precio por metro cuadrado también retrocede hasta los 689 euros, con una caída interanual del 5,4%. Con este dato, Castellón ocupa el puesto 50 de 52 provincias por precio por metro cuadrado, lo que la convierte en una de las más baratas de España para comprar un garaje.

La diferencia con la media nacional es muy amplia. En España, una plaza de garaje cuesta un promedio de 15.771 euros, es decir, un 46,1% más que en la provincia. También se repite en el precio por metro cuadrado: Castellón se queda en 689 euros/m², un 36,5% menos que la media española, situada en 1.085 euros/m².

Esa combinación deja una fotografía clara del mercado provincial: hay muchas operaciones, pero a precios bajos. Castellón, de hecho, concentra alrededor del 2% de las compraventas registradas en el conjunto analizado y se acerca a los niveles de actividad más altos de la serie, aunque sin trasladar esa demanda a un encarecimiento de las plazas.

El contraste nacional es notable. La horquilla de precios por metro cuadrado va desde los 1.698 euros/m² de Ceuta hasta los 561 euros/m² de Ávila. Castellón se queda muy cerca de la parte baja de la tabla, pese a ocupar una posición mucho más relevante en número de ventas.

Cerca del récord

La evolución reciente confirma el fuerte repunte del mercado. En 2022 se registraron en el conjunto de la provincia 3.561 compraventas de plazas de garaje, una cifra que subió a 3.776 en 2023. En 2024 hubo un leve retroceso, hasta 3.695, pero en 2025 el mercado dio un salto de gigante , hasta las 4.689 operaciones.

El volumen actual está ya muy cerca del máximo histórico de la serie, alcanzado en 2007, cuando se contabilizaron 5.242 operaciones. Frente al 2021, las compraventas acumulan una subida del 124%, lo que refleja una recuperación del mercado de garajes.

El fuerte crecimiento en las operaciones no ha ido acompañado de una subida sostenida de precios. Al contrario, el importe medio se mantiene lejos de los máximos de la serie, unos valores que se alcanzaron en 2012, cuando el coste medio a 13.821 euros por plaza.

Castellón también es la provincia valenciana con los garajes más baratos. En la Comunitat se registraron 35.644 compraventas en los últimos doce meses analizados. Alicante lidera el mercado con 16.844 operaciones, el 47,3% del total y Valencia suma 13.696. Por precio medio, la diferencia es todavía más clara. Valencia alcanza los 14.207 euros por plaza y Alicante se sitúa en 12.556 euros.