El PSPV acusa a PP y Vox de abrir un nuevo frente contra el profesorado y convertir a Inspección en una “policía ideológica”

El PSPV-PSOE de Castelló ha acusado a PP y Vox de abrir un nuevo frente contra el profesorado después de incorporar a la normativa educativa nuevas funciones para que Inspección controle la “neutralidad ideológica” de los centros.

El portavoz de Educación en les Corts, José Luis Lorenz, ha advertido de que Pérez Llorca y sus socios de extrema derecha están poniendo bajo sospecha la labor de los 77.700 docentes que trabajan en la educación pública en la Comunitat Valenciana e instalando ante la ciudadanía la idea de que el profesorado ideologiza las aulas. “Lo dicen como si el profesorado no tuviera otra cosa que hacer que adoctrinar al alumnado”, ha recriminado.

“Es una campaña de desprestigio y criminalización contra los docentes que, como ya nos tienen acostumbrados, parte de una falsedad: que hacía falta una ley nueva para impedir el adoctrinamiento”, ha señalado Lorenz.

Tal y como ha explicado, la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación garantiza desde hace 41 años la neutralidad ideológica de los centros públicos y la doctrina constitucional ya vetaba el adoctrinamiento en las aulas. Además, Inspección ya tenía funciones para supervisar la práctica docente y el cumplimiento de la normativa.

El diputado de Castelló ha señalado que “esta reforma sí que huele a ideología” porque abre la puerta a convertir Inspección en una “policía ideológica” para supervisar actividades docentes, materiales curriculares y actos escolares sin definir qué considera adoctrinamiento.

“No se atreven a decirlo porque sería muy polémico ponerlo por escrito, pero todos sabemos qué contenidos lleva años señalando Vox como adoctrinamiento”.

“La igualdad entre mujeres y hombres, la libertad afectivosexual, el cambio climático o la lengua están en el punto de mira de Vox porque forman parte de los valores democráticos que también se enseñan en las aulas. Ahora tienen vía libre de Pérez Llorca para intentar controlar la educación pública”, ha afirmado.

El portavoz socialista ha llamado al profesorado a no autocensurarse y a seguir haciendo su trabajo de acuerdo con su profesionalidad. “A los docentes les decimos que sigan haciendo su trabajo con profesionalidad y libertad, como han hecho siempre. Que no dejen de explicar un contenido o plantear una actividad por miedo a que alguien decida señalarlos políticamente. Estaremos a su lado”.

Un curso que ya comenzará con conflicto

Lorenz ha advertido de que este nuevo embrollo hace todavía más amplia la brecha entre la Generalitat y los docentes a las puertas de un septiembre caliente con el conflicto educativo todavía abierto y nuevas movilizaciones anunciadas.

“Están actuando como verdaderos pirómanos en la educación pública. En tres años han reabierto la guerra por la lengua, han puesto a los profesores bajo sospecha y han acabado con la confianza que se había construido entre la Generalitat y la comunidad educativa. La paz social de ocho años del Botànic hoy ya no existe”, ha concluido.