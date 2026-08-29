Un acertante de la Bonoloto gana más de 164.000 euros en Castellón

La Vall d’Uixó ha sido agraciada este sábado con uno de los principales premios de la Bonoloto. Un boleto validado en el municipio ha conseguido un premio de 164.806,82 euros tras lograr cinco aciertos más el número complementario en el sorteo celebrado este sábado 29 de agosto de 2026.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el boleto premiado fue validado en el Despacho Receptor número 23.925, situado en el número 32 de la calle Andalucía. Se trata del único acertante de Segunda Categoría registrado en el sorteo de este sábado.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 19, 23, 40, 41, 39 y 11, mientras que el complementario fue el 44 y el reintegro, el 2.

Un premio de Primera Categoría de más de 1,7 millones

El sorteo también dejó un único acertante de Primera Categoría, correspondiente a los seis números de la combinación ganadora. En este caso, el afortunado recibirá 1.714.819,30 euros. El boleto fue validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

Además, hubo 72 acertantes de cinco números, que recibirán 1.144,49 euros cada uno. En la cuarta categoría, con cuatro aciertos, se contabilizaron 4.803 boletos premiados con 25,73 euros, mientras que los 86.993 acertantes de tres números obtendrán cuatro euros cada uno.

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La recaudación total del sorteo de la Bonoloto de este sábado ascendió a 2.604.458 euros.