La Navidad arranca en agosto en Castellón: la búsqueda del Gordo desata las ventas estivales

Un imán, una camiseta, un abanico, una pieza de cerámica o, cada vez más, un décimo para probar suerte en el sorteo extraordinario de lotería de Navidad. Las participaciones para la cita del 22 de diciembre se han convertido este verano en un souvenir más entre los miles de turistas que han visitado (y todavía lo hacen) la provincia de Castellón, con un repunte de las ventas en las administraciones.

Los municipios turísticos se llevan la palma en cuanto al auge de la demanda. Desde la administración número 1 de Orpesa explican que las ventas han crecido este verano de forma «exagerada». Entre los números más solicitados destacan las terminaciones en 69, 13, 15 y 26, esta última por coincidir con el año actual.

En Morella, desde Palau de la Sort, se mantiene el tirón que ya han experimentado otras temporadas estivales. «Nos piden bastante números que se juegan todo el año en Morella o que tenemos completos en la administración, como el de la casa», señala Cristian Palau, quien incide en la dificultad de conseguir ya a estas alturas décimos acabados en 13.

Un golpe de suerte

No obstante, en un verano especialmente trágico por los incendios, el repunte de las ventas traspasa las poblaciones más visitadas. Tere, al frente de la administración número 3 de la Vall d’Uixó, ubicada en la plaza del Centro, confiesa haberse sorprendido por un aumento de ventas a turistas y personas de fuera del municipio. Asegura que no le dicen que busquen la suerte en un lugar donde se ha producido una catástrofe, como es el caso del fuego forestal iniciado allí el 25 de julio, pero la coincidencia le hace pensar que es así. Explica que en especial le ha llamado la atención la cantidad de turistas que «aprovechan que vienen a ver les Coves de Sant Josep y se pasan para comprar lotería, pero no un décimo, los hay que se llevan entre 15 o 20 décimos, que no es habitual».

De la misma forma, indica que está recibiendo llamadas desde otras provincias. «Habitualmente vendemos mucho así, gente que nos busca porque quiere un número concreto que tenemos nosotros, pero este año les da igual, solo quieren lotería que salga de la Vall», por lo que deduce que puede ser por el mismo motivo. Dice que sí que ha oído por el pueblo «que hay gente que está buscando el número del día en el que empezó el incendio», pero en su caso nadie le ha preguntado por eso.

Informan Javier Ortí, Eva Bellido y Mónica Mira.