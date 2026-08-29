La 'expresión vital' de Juan Ripollés que la Diputación de Castellón convierte en Alta Distinción
El prolífico artista castellonense, que sigue creando en su refugio de Mas de Flors, será reconocido este año en el Día de la Provincia como “fragua de creatividad, orgullo de nuestra tierra y bandera artística de una provincia que engrandece”
Redacción
La “expresión vital” que hoy sigue forjando Juan Ripollés y que la Diputación de Castellón ha decidido convertir en Alta Distinción, recibirá el homenaje de su tierra natal el 2 de octubre en Figueroles, en el Día de la Provincia.
“Fragua de creatividad, orgullo de nuestra tierra y bandera de una provincia, la de Castellón, que hace grande con su prolífica producción. Es una Alta Distinción que reconoce ese trabajo incansable que ejerce desde hace más de medio siglo y que reconocemos no solo quienes le conocemos, sino el mundo entero, porque Juan Ripollés es un artista global”.
El arte de Juan Ripollés, el que hoy todavía siembran unas manos ajadas por su pasión, es conocido en los cinco continentes y venerado allá donde se exhibe. “Y este año, en Figueroles, tendremos el honor de reconocer ese trabajo incansable, que sigue hoy en Mas de Flors, porque cuando el arte bombea la sangre y oxigena el espíritu, no hay descanso para la creatividad”.
Rodeado de la naturaleza, bendecido por el sol de una provincia que brilla con luz propia y arropado por una tierra “que le quiere”, Juan Ripollés manifiesta su agradecimiento por un galardón que demuestra el cariño de su tierra y el valor de su vasta obra.
Con el trabajo como guía de sus destinos y la duda “que nos hace humanos”, la sabiduría acompaña a este vecino de Sant Joan de Moró que sigue creando y disfrutando. “La expresión es vida en Juan Ripollés. El arte, la inyección vital de su obra. Y su tierra, una pasión que le debía un reconocimiento histórico a su dedicación y trabajo”.
Y tal y como explica la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, “ese valor, ese orgullo de identidad y esa bandera, que Juan Ripollés enarbola con cada pieza, cada obra, es la que el 2 de octubre pondremos de manifiesto en un acto que era un deber de esta provincia. Con el cariño que Castellón le profesa y el valor que su obra atesora”.
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