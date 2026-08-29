23 nuevos empleos cada semana: bares, hoteles y restaurantes tiran del mercado laboral en Castellón

El sector turístico de Castellón encara el final de la temporada alta estival con varios récords: repunte de los visitantes, impulso a la internacionalización, máximo en rentabilidad... Detrás de ello, además de una estrategia, se encuentra el personal que lo hace posible. Son camareros, recepcionistas, cocineros, jefes de sala, efectivos de limpieza, botones, guías o, incluso, conductores. Esta demanda lleva a que, en el último año, hostelería y turismo hayan creado 23 nuevos empleos de media a la semana en la provincia.

Así lo muestran los últimos datos, a cierre del mes de julio, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este verano bares, restaurantes y hoteles emplean a 28.567 personas en el territorio castellonense, según la estadística de afiliaciones. En detalle, el sector da trabajo a 1.223 personas más que el mismo momento del año anterior, cuando eran 27.344, lo que vienen a ser tres personas más al día. Este crecimiento, en términos porcentuales, implica una mejora del 4,5%.

El mejor dato de la década

Más importante todavía es la mejora si la comparación se realiza con los resultados de años atrás. El empleo turístico se sitúa en el mejor momento de la década, pues en ningún año se había alcanzado tal volumen. En el 2016, el mundo de la hostelería daba trabajo a 23.340 personas, mientras que en el 2026 son 5.227 más. El mínimo en este periodo, como es lógico, se registró el año del estallido del covid-19, cuando la actividad del sector estuvo marcada por los cierres y restricciones y los afiliados cayeron hasta los 21.110.

Dicha evolución se produce a la par que la mejora del número de turistas que han optado por pasar sus vacaciones en Castellón. Solo este pasado mes de julio, como ya recogió este diario, se alojaron en los hoteles ubicados en suelo castellonense 175.187 personas, máximo para este mes, con una ocupación media del 85,6% que mejoró el resultado del año previo. Un auge de la actividad que también se notó en bares y restaurantes.

El «sufrimiento»

Ahora bien, hallar efectivos para cubrir las necesidades del sector no es ni mucho menos un camino de rosas, sino más bien de «sufrimiento», tal y como pone de manifiesto el vicepresidente de la patronal hotelera Hosbec en Castellón, Javier Gallego.

La alta temporalidad que, aunque poco a poco se reduce, todavía sufre hoy la provincia resulta determinante para complicar la búsqueda de personal a las empresas. Un problema que ni mucho menos es nuevo y que se viene arrastrando desde hace muchos años.

«Hay hoteles que cierran el 13 de octubre y tienen que mandar al paro a su plantilla hasta febrero. Cuando llega ese momento nos encontramos que, como es normal, hay gente que se ha buscado otra cosa porque no puede estar cuatro meses en el paro», comenta, aludiendo entonces al papel clave que juegan programas como el Imserso para el mantenimiento del empleo, ya que pueden ser la llave a alargar la temporada.

Sin embargo, estos viajes subvencionados para mayores atraviesan horas bajas: los hoteles amenazan con abandonarlo ante las pérdidas que genera. Una decisión que, como se anunció, supondría un golpe para 1.094 empleos directos y otros 2.555 indirectos en la provincia.

También los bares y restaurantes se ven afectados por las carencias que existen en recursos humanos. «A veces nos cuesta rellenar turnos y hay incluso establecimientos que llegan a cerrar algunos días, también en temporada alta, o adaptan horarios porque no consiguen personal», señaló en una entrevista a este diario el presidente ejecutivo de la Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, señalando también a la temporalidad como una de las causas principales que generan esta problemática en la zona.