Las pensiones de incapacidad rozan las 16.000 en Castellón pese al atasco administrativo

Acceder a una pensión por incapacidad permanente no es un camino sencillo. Exige cumplir toda una serie de requisitos médicos y de cotización y la Seguridad Social tampoco lo pone fácil, ya que suele denegar muchas de las solicitudes que le llegan. Pese a ello, este tipo de pensiones sigue ganando peso en Castellón hasta marcar un nuevo máximo histórico. Casi 16.000 personas en la provincia tienen reconocida una paga por no poder trabajar debido a una enfermedad o lesión que limita su capacidad para ejercer su profesión habitual o cualquier actividad laboral y, tras las últimas revalorizaciones, la nómina que perciben no ha dejado de aumentar hasta superar los 1.200 € de media.

El récord de personas que perciben una prestación de este tipo (15.805 beneficiarios al cierre de julio) llega después de un fuerte repunte en el último año: son 743 pensiones más que en el séptimo mes de 2025, cuando se contabilizaban 15.062. Este crecimiento, además, confirma una tendencia claramente al alza. En 2005, Castellón tenía 9.019 pensiones por incapacidad permanente. Dos décadas después, la cifra se ha elevado hasta casi las 16.000, lo que supone 6.786 prestaciones más y un incremento acumulado del 75,2%.

También marca récord la cuantía media. La pensión media por incapacidad permanente en Castellón se sitúa ya en 1.209,06 euros mensuales, frente a los 1.164,10 euros de julio de 2025. El aumento interanual es de 44,96 euros, un 3,9% más. Si se compara con 2005, cuando la pensión media era de 629,47 euros, el incremento alcanza los 579,59 euros, un 92,1%.

Tres categorías

Las prestaciones por incapacidad permanente se dividen en tres categorías: gran invalidez, incapacidad absoluta e incapacidad total. El mayor peso corresponde a la incapacidad permanente total, que representa dos de cada tres prestaciones de este tipo en la provincia. En julio había 10.678 pensiones de este grado, 651 más que hace un año, con una pensión media de 1.043,38 euros. Esta modalidad se reconoce cuando la persona queda inhabilitada para su profesión habitual, aunque puede dedicarse a otra distinta, según la definición de la Seguridad Social.

El segundo grupo más numeroso es el de la incapacidad absoluta, con 4.763 pensiones y una cuantía media de 1.488,66 euros. En este caso, el aumento respecto a 2025 es de 100 prestaciones. La Seguridad Social define este grado como aquel que inhabilita al trabajador para toda profesión.

La gran incapacidad, el grado más severo, alcanza en Castellón las 364 pensiones, ocho menos que hace un año, aunque con la cuantía media más elevada: 2.410,80 € mensuales. Esta prestación se reconoce cuando la persona incapacitada necesita la asistencia de otra para los actos más esenciales de la vida.

El reconocimiento de una incapacidad permanente pasa por los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI), conocidos como tribunales médicos. Estos órganos examinan al trabajador, analizan sus informes clínicos y laborales y elevan una propuesta al INSS, que es quien finalmente decide si reconoce la prestación, en qué grado y con qué cuantía.

Si la Seguridad Social deniega la pensión o concede un grado inferior al solicitado, el afectado puede presentar una reclamación previa y, si no prospera, acudir al Juzgado de lo Social. Por eso, el aumento de estas prestaciones convive con una fuerte presión sobre los tribunales médicos y con numerosos procedimientos judiciales.