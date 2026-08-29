El resort de lujo proyectado en el Baix Maestrat alcanza los 20 millones comprometidos

El resort de lujo proyectado por la firma Urbanix y la Asociación Valenciana de Construcción Modular (AVCM) en la comarca castellonense del Baix Maestrat alcanza los 20 millones de euros comprometidos, tal y como avanzan sus impulsores a este diario.

El macroproyecto, cuya ubicación exacta está pendiente de darse a conocer, ha reforzado la dotación de fondos, al incorporar cinco millones adicionales respecto a los 15 inicialmente asegurados.

Además, la iniciativa tiene previsto abrir una oficina técnica en la capital de la Plana a lo largo del mes de septiembre. Sobre los plazos, detallan que los meses que restan del 2026 serán clave para impulsar el proyecto, tras lo que se procederá a la tramitación de todos los permisos necesarios. La intención pasa porque pueda estar materializado entre los ejercicios del 2030 y 2031.

Más interés

Las mismas fuentes inciden en que, tras darse a conocer la inversión, se ha despertado el interés de diversos municipios de la zona, así como de compañías interesadas en el clúster vitivinícola que pretende desarrollar.

Cabe recordar que el resort incluirá 300 viviendas de construcción industrializada, un alojamiento de alto nivel y un centro de bienestar orientado a la longevidad, con tratamientos y spa. Los promotores, en su diseño, recogen todo tipo de detalles, que van desde una infraestructura energética propia con tecnologías renovables hasta un helipuerto privado para facilitar los desplazamientos en helicóptero al complejo desde distintos puntos.