Trasiego de maletas durante todo el fin de semana
Agosto baja el telón turístico en Castellón, aunque septiembre mantiene el pulso
Miles de visitantes acaban sus vacaciones, pero los hoteles de la costa prevén ocupaciones de hasta el 80% el mes que viene
Eva Bellido / Alba Boix
La llegada del final de agosto cierra las vacaciones para aproximadamente el 70% de los turistas que han disfrutado de unos días de descanso en la provincia de Castellón y cuyos hoteles prevén que se vuelvan a llenar en un 80%, según las fuentes consultadas por el periódico Mediterráneo.
El último fin de semana de este mes que termina hoy marca uno de los grandes cambios de ritmo del verano en Benicàssim, con la marcha de numerosos visitantes tras las vacaciones y la mirada puesta ya en septiembre. En el Hotel Tramontana, ayer mismo abandonaron el establecimiento alrededor del 70% de las habitaciones ocupadas, aunque el balance de la temporada resulta «muy bueno», con mejores cifras de ocupación y rentabilidad que el pasado año, según ha destacado José Antonio Casañ.
Este hotelero ha explicado que además el impacto del «excesivo y continuado calor excepcional de esta temporada», ha condicionado tanto a turistas como al sector.
No obstante, y pese al final de agosto, septiembre mantiene buenas perspectivas para el establecimiento benicense. La Belle Époque, que será a principios del próximo mes, ya ha llenado el hotel y Casañ confía en prolongar el buen comportamiento de la temporada si continúan el sol y la ausencia de tormentas ya que el hotel Tramontana mantendrá sus puertas abiertas hasta el 12 de octubre.
En la localidad de Peñíscola, las idas y venidas de maletas fueron la melodía constante de este fin de semana. «Ha habido muchos cambios de clientes que salían pero también de clientes que empezaban sus vacaciones durante la primera semana de septiembre», afirmó el presidente de Agretur, Francisco Ribera, en declaraciones a este diario.
¿Reservas de apartamentos?
Por lo que respecta a los hoteles, «más o menos mantendrán una muy buena ocupación hasta después de las fiestas». En cambio, ha apuntado Ribera, «dónde se ha notado realmente un descenso ha sido en las reservas de apartamentos, algo habitual todos los años sobre estas fechas».
Además, «a partir de la segunda semana de septiembre empezará otra vez la presencia importante de grupos y operativas varias por el municipio», por lo que desde la agrupación de empresarios turísticos de la Ciudad del Papa Luna destacaron que la ocupación que se espera para septiembre rondará entre el 75 y el 80%.
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