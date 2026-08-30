Uno de cada dos aspirantes suspende en su primer intento el examen práctico de conducir en Castellón

Obtener el permiso de conducir se ha convertido durante los primeros siete meses de 2026 en un reto especialmente ajustado en la provincia. Los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) reflejan que prácticamente uno de cada dos aspirantes no consigue superar el examen práctico de circulación. Entre enero y julio se realizaron 8.865 pruebas prácticas, de las que 4.609 terminaron con un aprobado y 4.256 con un suspenso. En términos porcentuales, el 52% de los examinados obtuvo la calificación de apto, frente al 48% que no superó la prueba.

La diferencia entre ambos resultados es, por tanto, de apenas cuatro puntos porcentuales. El balance evidencia además un ligero retroceso en la tasa de éxito respecto al mismo periodo del año anterior, pese a que durante 2026 se han realizado muchas más pruebas.

Entre enero y julio de 2025, Castellón registró 7.071 exámenes prácticos, con 3.951 aprobados y 3.120 suspensos. La tasa de aptos se situó entonces en el 55,9%, mientras que el porcentaje de no aptos fue del 44,1%. Un año después, el número de exámenes realizados ha aumentado en 1.794, un 25,4% más. Sin embargo, ese incremento de la actividad no se ha traducido en una mejora de los resultados.

Un vehículo de autoescuela con el capó levantado. / Mediterráneo

Los aprobados han pasado de 3.951 a 4.609, es decir, 658 más, un 16,7% de incremento. Los suspensos, en cambio, han crecido de forma considerablemente superior: de 3.120 a 4.256, 1.136 más, lo que representa un 36,4% de aumento. Como consecuencia, el peso de los aprobados sobre el total ha descendido del 55,9% al 52%, una caída de 3,9 puntos porcentuales, mientras que los suspensos han aumentado del 44,1% al 48%, también en 3,9 puntos.

El teórico mejora sus resultados

La situación es diferente en el examen teórico. En los primeros siete meses de 2026 se realizaron 8.185 pruebas, de las que 4.373 fueron aprobadas y 3.812 suspendidas. El resultado sitúa la tasa de éxito en el 53,4%, mientras que los suspensos representan el 46,6%. La comparación con enero-julio de 2025 refleja una evolución positiva. Durante esos siete meses del año pasado se realizaron 7.650 exámenes teóricos, con 3.910 aprobados y 3.740 suspensos. El porcentaje de aptos fue entonces del 51,1%, frente al 48,9% de no aptos.

En 2026 se han realizado 535 pruebas más, lo que supone un crecimiento del 7%. Pero el dato más significativo se encuentra en el resultado de los aspirantes. Los aprobados aumentan de 3.910 a 4.373, es decir, 463 más y un incremento del 11,8%. Los suspensos, por el contrario, apenas aumentan: pasan de 3.740 a 3.812, 72 más, un 1,9%.

El resultado es una mejora de la tasa de aprobados de 2,3 puntos porcentuales, al pasar del 51,1% al 53,4%. En términos relativos, el porcentaje de aptos crece aproximadamente un 4,5%. Al mismo tiempo, la proporción de suspensos baja del 48,9% al 46,6%, una reducción de 2,3 puntos porcentuales, equivalente a un descenso relativo cercano al 4,7%.