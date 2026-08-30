La Diputación reitera su apoyo a las personas con discapacidad auditiva y firma un convenio de colaboración con Apesocas

La Diputación Provincial de Castellón reitera su apoyo a las personas con discapacidad auditiva y firma un convenio de colaboración con Apesocas. “Para el Gobierno Provincial es una prioridad promover políticas y actuaciones sociales dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas y construir una sociedad más inclusiva, accesible e igualitaria”.

Con estas palabras, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha mostrado el compromiso de la Diputación de Castellón con el bienestar de los castellonenses y ha puesto en valor la labor que realiza la Asociación de Personas Sordas Virgen del Lidón de Castellón en defensa de los derechos de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Un compromiso firme y real que se ve reflejado en este convenio, que tiene como finalidad lograr el máximo desarrollo personal y la autonomía de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, así como favorecer su inclusión a todos los niveles, tanto de forma individual como colectiva, de forma adaptada a sus necesidades comunicativas.

“En la Diputación de Castellón priorizamos a las personas en nuestras políticas con el firme objetivo de mejorar sus vidas, fomentar su autonomía y su participación e integración social”, ha subrayado Torlà.

Así pues, el objetivo del convenio que ha firmado la Diputación de Castellón con Apesocas es financiar la ejecución del proyecto ‘Atención a Personas Sordas y/o Sordociegas de la provincia de Castellón’. El acuerdo contempla una subvención de 42.000 euros para respaldar los programas y servicios que desarrolla la entidad en toda la provincia de Castellón.

Este proyecto, tal y como ha explicado la diputada de Bienestar Social, incluye actuaciones de atención social especializada, accesibilidad comunicativa y de acceso a la información mediante la interpretación y guía de interpretación en lengua de signos, así como fomento del asociacionismo para “mejorar la participación social y visibilización del colectivo, mediante la gestión asociativa”, ha apuntado Marisa Torlà.

En este sentido, la diputada provincial ha destacado que gracias a este convenio “promovemos la inclusión de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en su entorno más próximo”. “Es muy importante que eliminemos barreras de comunicación y facilitemos su plena participación en la vida social”, ha señalado.

Marisa Torlà ha expresado su satisfacción por colaborar con esta asociación, señalando que “es una pieza clave para que las personas sordas alcancen su plena integración en la sociedad”. Así lo ha podido comprobar en su visita al Taller de Estimulación Cognitiva para Personas Sordas que ha organizado la Asociación de Personas Sordas Virgen del Lidón de Castellón.

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La diputada de Bienestar Social ha podido conocer de cerca el trabajo que desarrolla la asociación con las personas mayores sordas y el funcionamiento de este taller, así como compartir un rato con los usuarios y el equipo de Apesocas, a quienes ha agradecido “su dedicación y esfuerzo diario para mejorar la calidad de vida de las personas sordas de nuestra tierra”.