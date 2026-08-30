Castellón vuelve al gimnasio: "En septiembre la facturación y los clientes aumentan muchísimo"

Septiembre tiene algo de enero. Vuelven los horarios, el trabajo, los colegios y también los propósitos. Pero en los gimnasios de Castellón, el verdadero pistoletazo de salida para recuperar los hábitos deportivos parece llegar antes del nuevo año. Tras semanas de vacaciones, comidas fuera de casa, terrazas y rutinas alteradas, muchos castellonenses regresan al gimnasio con el objetivo de volver a ponerse en forma y los centros deportivos de la ciudad notan cada año este cambio, afrontando septiembre como uno de los momentos de mayor movimiento.

Álvaro Mariscal, gerente de Active Fitness, explica que septiembre supone "un aumento muy notable" tanto de la facturación como del número de clientes. El descenso registrado durante julio y agosto da paso a un importante repunte cuando termina el verano. "Después de verano, la gente quiere recuperar la rutina y marcarse los nuevos objetivos hasta final de año", señala el director.

El contraste entre verano y septiembre también se aprecia en Barbell Box. Su gerente, Pepe Romero, cifra entre un 30% y un 40% la caída de las altas durante agosto. Sin embargo, la situación cambia con la llegada de septiembre, cuando las nuevas incorporaciones recuperan los niveles habituales e incluso pueden superarlos entre un 10% y un 20%, dependiendo del año.

Recuperar excesos veraniegos

Después de semanas de vacaciones, uno de los principales incentivos para volver a entrenar es recuperar la forma física. Alberto Pérez, gerente de Blackbox VP, asegura que en septiembre se nota "un aumento de las altas", especialmente por la vuelta de quienes quieren recuperar sus hábitos deportivos. Entre los objetivos más habituales se encuentra "quemar todos los excesos" acumulados durante el verano. La intención es retomar el ejercicio y una vida saludable. Pérez define este momento como una especie de "vuelta al cole", en la que los clientes regresan "a la buena rutina, a la rutina saludable".

Septiembre gana a enero

Aunque enero suele asociarse a los propósitos de año nuevo, los gimnasios consultados consideran que septiembre tiene incluso más fuerza. Mariscal apunta que puede ser "mejor mes que enero" en cuanto a nuevas incorporaciones. La explicación está en el propio calendario, ya que, tras las Navidades, enero todavía arrastra el periodo festivo y muchos usuarios tardan unas semanas en recuperar el ritmo. "Enero pienso que es un mes que la gente está aterrizando de Navidad y, por tanto, yo creo que hasta febrero no empieza a arrancar del todo", señala el gerente de Active Fitness.

Una mujer realiza ejercicios de fuerza en un gimnasio. / Mediterráneo

Romero coincide en situar septiembre por encima de enero, aunque reconoce que algunos años octubre puede ser todavía mejor que los anteriores. En cualquier caso, el inicio del curso se convierte en uno de los grandes momentos de captación de clientes para los centros deportivos.

Nuevos entrenamientos

La vuelta de los clientes y de la rutina también está acompañada por cambios en las modalidades de entrenamiento. En Barbell Box, Pepe Romero destaca el entrenamiento híbrido, que combina movimientos sencillos y permite progresar hacia ejercicios más exigentes, una opciónque resulta muy atractiva para quienes se incorporan por primera vez al deporte. En Blackbox VP, Pérez señala que el crossfit continúa en auge y destaca también el repunte del hyrox, una competición global de fitness en pista cubierta que combina 8 kilómetros de carrera y 8 estaciones de ejercicio funcional de manera intercalada. En términos generales, considera que el entrenamiento funcional mantiene una presencia destacada.

Reiniciar la rutina

De esta forma, septiembre se convierte en mucho más que un simple cambio de mes para los gimnasios castellonenses. Es el momento en el que muchos usuarios dejan atrás los excesos, el descanso y los horarios desordenados del verano para recuperar sus hábitos saludables y volver a incluir el ejercicio en su día a día. Para Álvaro Mariscal es una «vuelta a la rutina», para Pepe Romero "volver a empezar otra vez" y para Alberto Pérez una "vuelta al cole". Tres formas diferentes de definir un mismo fenómeno que cada año se repite con la llegada de septiembre., generando que Castellón vuelva a ponerse en forma.