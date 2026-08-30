Reutilizar y comparar: las claves para sobrevivir a la vuelta al cole en Castellón

El próximo 9 de septiembre miles de alumnos de Castellón regresan a las aulas y con la vuelta a la rutina llega uno de los momentos más exigentes del año para el bolsillo de las familias. Después de los gastos acumulados durante las vacaciones toca afrontar la vuelta al cole y la OCU estima que equipar a un alumno con libros, material, ropa, calzado, uniforme o dispositivos tecnológicos supone más de 600 euros de media, una cantidad que puede dispararse en hogares con varios hijos.

Pero, ¿hay margen para rebajar la factura? La organización de consumidores y Adicae Comunidad Valenciana coinciden en que sí. Y el primer consejo es probablemente el más sencillo: no confundir empezar un curso nuevo con estrenarlo todo. Antes de comprar conviene revisar qué puede aprovecharse del curso anterior. Mochilas, estuches, carpetas, calculadoras o parte de la ropa pueden seguir siendo útiles. A partir de ahí, lo mejor es hacer una lista y fijar un presupuesto para evitar compras impulsivas.

Comparar precios también puede marcar diferencias importantes, especialmente en productos caros como uniformes, ordenadores o tabletas. Tanto la OCU como Adicae aconsejan aprovechar ofertas solo cuando supongan un ahorro real y evitar grandes lotes si no se va a utilizar todo el contenido durante el curso.

Otro consejo es no comprarlo todo de golpe. Algunos materiales pueden esperar a que empiecen las clases y el centro concrete qué hace falta realmente.

La vuelta al colegio supone un importante desembolso para las familias. / Daniel Gonzalez

Los libros son otro de los capítulos donde se puede recortar. En la Comunitat Valenciana, el banco de libros permite reutilizar material curricular en los centros participantes. También se puede recurrir al intercambio entre familias, las Ampa o las bibliotecas.

Ojo con las compras ‘on line’

Las compras por internet también requieren precaución. Conviene comprobar quién es el vendedor, las condiciones de entrega y devolución y el precio final. En las compras on line existe, con carácter general, un plazo de 14 días para desistir, mientras que en una tienda física la devolución de un producto dependerá de la política del establecimiento.

La última advertencia tiene que ver con la financiación. Fraccionar los pagos puede parecer una solución cómoda, pero antes hay que revisar la TAE, las comisiones y el coste total. Adicae recomienda evitar los créditos rápidos y microcréditos con intereses elevados.

La receta para aliviar la factura pasa, en definitiva, por planificar, comparar, reutilizar y comprar solo lo necesario. Una estrategia sencilla que puede ayudar a que la vuelta a las aulas no se convierta en otro agujero en el presupuesto familiar.