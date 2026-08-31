Barrachina reivindica la inversión de 800.000 euros de la Diputación para reforzar la seguridad en el campo de Castellón

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha reivindicado este lunes la inversión de 800.000 euros de la institución provincial durante la presente legislatura para reforzar la seguridad en el campo con el servicio de guardas rurales.

“La agricultura es tradición, identidad y un pilar fundamental para nuestra provincia, por ello trabajamos por preservar nuestro sector primario, proteger nuestro campo y asegurar la viabilidad de las producciones”, ha expresado la dirigente provincial, quien ha incidido en la apuesta firme y decidida “por reforzar la seguridad de las explotaciones agrícolas y asegurar el futuro de nuestros campos”.

Oportunidades en el sector primario

El gobierno provincial ha incidido en que el apoyo al sector primario es una prioridad. En este sentido, la presidenta de la Diputación ha afirmado que “es fundamental reforzar la seguridad y potenciar la agricultura, sobre todo en los municipios que sufren despoblación, y para ello, desde las administraciones debemos tender la mano a nuestros agricultores y aplicar políticas que faciliten la generación de oportunidades en el sector primario”.

Así, la dirigente provincial ha puesto en valor los 800.000 euros destinados a los pueblos más pequeños para financiar el servicio de vigilancia y control con el fin de evitar robos y actos vandálicos en el campo.

Esta prestación fue implantada por la Diputación en 2024 y, para Barrachina, resulta “una pieza clave que refuerza y respalda el trabajo de quienes diariamente cuidan y trabajan nuestra tierra”. “Castellón es una tierra de sectores productivos fuertes y debemos proteger a los agricultores que viven y se desviven por garantizar el mejor producto de nuestra tierra”, ha subrayado la dirigente provincial.

Al respecto, la presidenta ha hecho hincapié en que “cada euro invertido en el medio rural es una inversión en futuro, en empleo y en mantenimiento de la vida de nuestros pueblos”. Además de la protección del campo, esta línea de ayudas fomenta el empleo y contribuye, del mismo modo, al desarrollo rural y a fijar población en los municipios más pequeños.

15 localidades

En la actualidad, la institución provincial destina ayudas a 15 municipios de menos de 5.000 habitantes para mejorar la vigilancia del campo y prevenir robos. “Trabajamos cada día para dar a nuestros municipios el apoyo que merecen, pero también a nuestros agricultores”, ha apuntado Barrachina.

Así, la presidenta provincial ha recordado que en la anterior convocatoria la Diputación ya incrementó un 50% el presupuesto hasta alcanzar los 300.000 euros y amplió las bases a municipios de hasta 5.000 habitantes, permitiendo que más localidades pudieran acceder a estas ayudas y respaldar el trabajo de las personas que sostienen el territorio con su trabajo diario.

En este sentido, la dirigente provincial ha destacado el trabajo que ha realizado el equipo de gobierno provincial en estos tres años para proteger la agricultura y ha asegurado que “seguiremos trabajando por seguir cumpliendo con la palabra dada y dar respuesta a nuestros municipios y a sus vecinos, para seguir generando oportunidades y seguir creciendo”.