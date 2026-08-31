Más campings y menos Airbnb: el giro de la demanda turística en Castellón

Más campings, más hoteles, pero menos pisos turísticos. La demanda turística ha dado un giro este verano en la provincia de Castellón, con los huéspedes en establecimientos hoteleros y campistas en máximos y los que se alojan en apartamentos, en mínimos.

Así lo evidencian los últimos datos de coyuntura de los alojamientos extrahoteleros publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a cierre del mes de julio. En total, en el séptimo mes del año, 55.062 viajeros escogieron un piso turístico para su estancia en Castellón. Resulta la segunda cifra más baja de la última década, solo superada por el 2020, en plenas restricciones por la pandemia del covid-19.

Este segmento de establecimientos sufre un retroceso del 3,84% respecto del año anterior. Además, queda muy lejos de los 85.406 huéspedes que contabilizó en el 2022. La caída de demanda se produce, este 2026, tanto en los viajeros nacionales, que suman 46.340 (un 2,26% menos), como en los internacionales que se quedan en 8.722 (un 11,44% menos).

Rozan los 50.000

A la contra, los campings rozan por primera vez los 50.000 huéspedes. En solo un año, se ha producido un crecimiento del 19,7% en el número de viajeros que optan por estos alojamientos en suelo castellonense. En concreto, en julio han sido 49.881 usuarios frente a los 41.648 del ejercicio pasado. Contribuyen a dicho máximo los 41.700 visitantes nacionales (un 21,62% más), así como los 8.181 extranjeros (un 11,1% más).

La buena racha de los campings se suma a la de los hoteles, que también vienen batiendo récords de actividad en la provincia. Una mejora que, como ya recogió este diario, se traduce en la creación de más puestos de trabajo. En este sentido, la consellera de Turismo, Marián Cano, ha destacado que "estos resultados evidencian que el turismo continúa siendo un motor de actividad económica y de oportunidades laborales para la Comunitat Valenciana, con una evolución positiva en lo que llevamos de año”. Asimismo, ha remarcado que el Consell “seguirá trabajando junto al sector para consolidar un modelo turístico competitivo, profesionalizado y sostenible”.