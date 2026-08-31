Castellón se blinda ante las lluvias torrenciales: así se preparan los municipios

Castellón trata de blindarse frente a los episodios de precipitaciones torrenciales que puedan ocurrir durante el otoño. Los ayuntamientos de la provincia aceleran trabajos de limpieza de cauces, alcantarillado y zonas inundables para tratar de prevenir inundaciones y evitar males mayores, mientras que algunos urgen a las administraciones competentes a actuar.

Y es que, como ya recogió este diario, el otoño preocupa en especial a los expertos en meteorología, ya que las altas temperaturas registradas este verano y el drástico incremento de la temperatura del mar puede derivar en potenciales episodios de lluvias torrenciales. El catedrático de Análisis Geográfico Nacional Jorge Olcina incidió en la importancia de desarrollar «una vigilancia constante y extrema de la atmósfera» durante los próximos meses, ya que cualquier fenómeno de inestabilidad de envergadura puede provocar lluvias abundantes, como podría ser una dana.

De hecho, hace unas semanas la provincia ya vivió un sobresalto meteorológico, con hasta 186 litros por metro cuadrado en apenas unas horas en Bejís.

Castelló: avanzan el plan contra inundaciones

Castelló activará esta semana las tareas de mantenimiento destinadas a prevenir posibles inundaciones en las zonas de competencia del Ayuntamiento. Estos trabajos se alargarán durante varias semanas y contemplan la limpieza de barrancos e imbornales, así como la puesta a punto del sistema de bombeo. Además, el consistorio adelantará a mediados de septiembre la activación del plan contra inundaciones para tener previstas todas las herramientas posibles en caso de que se produzcan lluvias intensas. Por otro lado, han concluido las obras en la avenida València, en el entorno de la Media Luna, un punto que resultaba conflictivo históricamente y solía quedar anegado. Mientras, en la avenida Vila-real se están realizando nuevas actuaciones, que finalizarán en octubre, para mejorar la gestión del agua. Informa Carla Collazos.

Vila-real: más limpieza después de las fiestas.

El Ayuntamiento de Vila-real asegura que lleva a cabo durante todo el año trabajos regulares de mantenimiento de imbornales, además de la limpieza de acequias y otras zonas. No obstante, después de las fiestas, llevará a cabo un refuerzo del saneamiento, dado que es cuando la red suele verse más afectada por la suciedad o la basura. Informa Josep Carda.

Burriana: intervención en el río Anna

De cara a la próxima temporada de precipitaciones, el Ayuntamiento de Burriana detalla las actuaciones realizadas en el río Anna, como las que se llevaron a cabo el pasado mes de junio, con trabajos de desbroce y limpieza del cauce a su paso por el casco urbano con el apoyo de la Diputación. Además se mantienen las labores habituales para asegurar la apertura de las golas. Y el alcalde, Jorge Monferrer y la edila de Medio Ambiente, Noelia Peris, mantuvieron una reunión técnica con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para coordinar futuras mejoras en el Clot, uno de los puntos sensibles. Informa Isabel Calpe.

Moncofa: afean la falta de limpieza de la vegetación en el Belcaire

En Moncofa, el Ayuntamiento está llevando a cabo trabajos de limpieza y acondicionamiento de las acequias con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la red de drenaje. Unos trabajos preventivos que, como inciden, son «fundamentales». Por otra parte, el consistorio denuncia la falta de limpieza del cauce del río Belcaire a su paso por el término municipal de Moncofa, que cuenta con gran vegetación que podría afectar a la circulación del agua, incrementando el riesgo de desbordamientos y afecciones a infraestructuras y propiedades. Informa M. Á. Sánchez.

Benicàssim: mejora de la red de pluviales municipal

Benicàssim ha reforzado de cara a la temporada de lluvias las tareas preventivas de limpieza de la red de captación y drenaje de aguas pluviales, con una actuación intensiva sobre los imbornales de las calles y avenidas con mayor riesgo de inundación entre finales de agosto y principios de septiembre. A estas labores de mantenimiento se añade la estrategia municipal para mejorar la red de pluviales en los puntos más vulnerables a las inundaciones. En octubre está previsto que arranquen las obras en el entorno del CEIP Palmerar, con una inversión de 311.119 euros, mientras continúa la construcción de una nueva red de pluviales en la calle Vicent Fuentes i Ramón, entre Quevedo y Sigalero, con un presupuesto superior a 200.000 euros. El consistorio también ha aprobado el proyecto de motas en el Quadro Santiago y ha reclamado al Gobierno central que contemple entre las actuaciones prioritarias una solución para el barranco Sigalero, donde se plantea a medio plazo una balsa de laminación en un área que afecta a más de 600 viviendas. Informa Eva Bellido.

Orpesa: actuaciones en el núcleo urbano tras el verano

El Ayuntamiento de Orpesa, por su parte, confirma que «ya ha solicitado la limpieza de los barrancos». Además, tiene previsto «realizar en breve» actuaciones en el núcleo urbano una vez se produzca un descenso de la población en verano, que tiene un gran tirón turístico durante la temporada alta. Asimismo, realiza la limpieza de imbornales y de la red de alcantarillado de forma regular a través de las empresas encargadas de estos trabajos.

L’Alcora: próxima limpieza de la zona de la Font Nova a la Pista Jardín

Fue en el mes de mayo cuando el Ayuntamiento de l’Alcora ya ejecutó la limpieza del barranco de la pedanía de la Foya y algunas zonas del río. Además, tras pasar las fiestas del Cristo, el 7 de septiembre, acometerá en la capital de l’Alcalatén la limpieza de la zona del río comprendida entre la Font Nova y el puente de la Pista Jardín. Informa Javier Nomdedeu.

Onda: retirada de restos de la red de drenaje y seguimiento

Onda ha intensificado en las últimas semanas las labores de limpieza y mantenimiento de imbornales y elementos de la red de drenaje del municipio, con la retirada de hojas, tierra, residuos y otros elementos que puedan dificultar la evacuación del agua. Desde el Ayuntamiento se continuará realizando un seguimiento constante de los puntos más sensibles de la localidad .

Almassora limpia imbornales ante el riesgo de lluvias intensas.

El Ayuntamiento de Almassora ha activado un plan especial para revisar, limpiar y acondicionar los imbornales del municipio ante posibles episodios de fuertes lluvias en las próximas semanas. Los trabajos buscan retirar residuos y garantizar la correcta evacuación del agua, mientras que en la playa también se está realizando la revisión anual de las estaciones de bombeo. Estas actuaciones se suman a las labores de mantenimiento efectuadas durante el verano en caminos rurales, acequias y zonas de escorrentía.

CHJ: conservación y adecuación de cauces

Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) señalan que en los últimos meses ya se han desarrollado actuaciones de conservación y adecuación de cauces, con trabajos muy diversos en distintos municipios de la provincia. En concreto, desde el organismo de cuenca inciden en los 240.000 euros invertidos en Sant Mateu, en el río Palacios-barranco del Bonet. A ello se suma el gasto de 461.000 euros en los trabajos en la rambla de Gaibiel, el río Veo en Betxí, el barranco del Cascajar en Jérica, el barranco de la Rona en Nules, el de Benafer o en diferentes puntos del río Palancia en Segorbe y Navajas.