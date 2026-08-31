Compromís consigue el apoyo de todos los grupos de la Diputación para reclamar un tren matinal de Castelló a Barcelona

Compromís ha conseguido el apoyo de todos los grupos políticos de la Diputación de Castellón a su propuesta para mejorar las conexiones ferroviarias de la provincia e impulsar un tren a primera hora de la mañana entre Castelló y Barcelona. La iniciativa, presentada inicialmente por la coalición como moción, se convertirá así en declaración institucional y será aprobada este martes por el pleno.

El acuerdo permite que la Diputación asuma como una reivindicación conjunta la necesidad de reforzar el corredor ferroviario litoral norte y reclame al Ministerio de Transportes, Renfe y Adif un servicio ferroviario matinal con origen en Castelló y destino Barcelona, con paradas al menos en Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Benicarló-Peníscola y Vinaròs.

El portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiola, ha valorado positivamente el consenso alcanzado y ha destacado que “que esta propuesta se convierta en una declaración institucional refuerza una reivindicación que es de toda la provincia. Necesitamos más trenes, mejores horarios y unas conexiones dignas con el norte que permitan ir a trabajar, estudiar o hacer gestiones en Tarragona y Barcelona sin depender del coche”.

La declaración institucional reclama que el nuevo servicio permita llegar a Tarragona y Barcelona en horarios compatibles con el inicio de la jornada laboral, académica, administrativa y sanitaria. Mientras no sea posible implantarlo, la Diputación pedirá también ampliar el actual servicio que parte de Vinaròs para que tenga su origen en la estación de Benicarló-Peníscola.

Además, el texto consensuado plantea recuperar y ampliar las frecuencias entre las comarcas de Castelló, Tarragona, Barcelona y València, con el objetivo de avanzar progresivamente hacia un servicio ferroviario cada hora entre Castelló y Vinaròs, así como incrementar las paradas de los servicios Euromed y de larga distancia en Benicarló-Peníscola y Vinaròs.

El acuerdo incluye también la reclamación de un plan de renovación integral del material rodante de Cercanías de la Comunitat Valenciana, con trenes de nueva fabricación, y que las comarcas de Castellón participen de esta renovación. También pide a la Generalitat una mejor coordinación de los horarios ferroviarios con las líneas de autobús que conectan las estaciones con los municipios del interior.

Guardiola ha subrayado que el consenso “demuestra que, cuando hablamos de defender las necesidades de las comarcas de Castelló, podemos ir todos a una” y ha remarcado que “ahora lo que necesitamos es que esta unidad institucional sirva para que las administraciones competentes escuchen al territorio y conviertan estas reivindicaciones en mejoras reales del servicio”.

“Las inversiones en el Corredor Mediterráneo deben llegar también a la vida cotidiana de la gente. No hablamos solo de infraestructuras, sino de poder subir a un tren a una hora útil, tener más frecuencias y conectar mejor nuestros pueblos con Castelló, València, Tarragona y Barcelona”, ha concluido el portavoz.