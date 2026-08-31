Llorca anuncia 2,7 millones para recuperar la zona afectada por el incendio de la Vall

La Generalitat ha puesto en marcha este lunes las obras para recuperar las zonas afectadas por el incendio forestal de la Vall d’Uixó, que el pasado 25 de julio arrasó 9.568 hectáreas en doce municipios. El Plan Integral de Reforestación y Recuperación Ambiental movilizará 2,7 millones de euros y tendrá un plazo previsto de ejecución de ocho meses.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado en Artana el plan junto al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; y los alcaldes de los municipios afectados.

De las 9.568 hectáreas alcanzadas por las llamas, 8.509 corresponden a terreno forestal. Las actuaciones buscan restaurar el paisaje y la biodiversidad, consolidar los suelos, proteger los recursos hídricos y mejorar la capacidad del territorio para afrontar futuros incendios.

Actuaciones en dos fases

Los primeros trabajos estarán centrados en recuperar la seguridad y facilitar el acceso al área quemada. Entre otras actuaciones, se retirarán árboles y sedimentos próximos a poblaciones y carreteras y se eliminará arbolado caído o con riesgo de caída en 44 kilómetros de la red viaria.

Presentación del plan para la recuperación de los terrenos afectados por el incendio de la Vall. / Mediterráneo

El plan contempla además la apertura de tres nuevos viales forestales, con 2,8 kilómetros de longitud, así como la apertura y ensanche de otro vial, la ampliación de cinco pistas existentes a lo largo de casi 13 kilómetros y la restauración y mejora de 81 kilómetros de caminos y pistas forestales.

Estas intervenciones servirán también para facilitar los trabajos posteriores de restauración y prevención y reducir los riesgos derivados de posibles episodios de lluvias intensas sobre el terreno afectado por el fuego.

Una segunda fase se centrará en el control de la erosión, la regulación hidrológica y la recuperación de la vegetación. La Generalitat pretende favorecer la regeneración natural y recuperar las masas forestales con especies más resistentes, potenciando también variedades autóctonas como el alcornoque.

Pérez Llorca ha señalado que se trata de un plan «abierto», que podrá incorporar nuevas actuaciones propuestas por los ayuntamientos. De hecho, dentro de los 2,7 millones se reserva una partida para necesidades que los municipios detecten durante el proceso de recuperación.

Nueva Ley Forestal

Durante la presentación, el president ha anunciado además que el Consell llevará en las próximas semanas a Les Corts la nueva Ley Forestal de la Comunitat Valenciana, que incluirá un sistema de compensaciones económicas para los propietarios que contribuyan al cuidado y conservación de los montes.

La futura normativa establecerá un sistema de pago por servicios ambientales con el que se pretende retribuir a los propietarios forestales que participen en la prevención de incendios, la conservación del entorno y la protección de los ecosistemas. También incorporará incentivos para propietarios y gestores y buscará agilizar las relaciones entre administraciones, municipios, empresas y usuarios.

El jefe del Consell ha utilizado precisamente el incendio de la Vall d’Uixó para destacar la importancia de la propiedad privada en la gestión forestal. Según ha indicado, de las aproximadamente 9.500 hectáreas calcinadas, algo más de 300 pertenecen a la Generalitat, por lo que ha reivindicado el papel que pueden desempeñar los propietarios en el mantenimiento de los montes y en su recuperación después de un incendio.