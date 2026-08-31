Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contenedores soterrados CastellóLluvias torrenciales CastellónMelones XilxesHotel MoncofaMuerte matrimonio CulleraProgramación Belle Époque
instagramlinkedin

Medio Ambiente

Llorca anuncia 2,7 millones para recuperar la zona afectada por el incendio de la Vall

El president anuncia una nueva Ley Forestal que incluirá compensaciones económicas para los propietarios que contribuyan a la conservación de los montes

Juanfran Pérez Llorca junto a los consellers Martínez Mus y Valderrama y alcaldes afectados por el incendio de la Vall.

Juanfran Pérez Llorca junto a los consellers Martínez Mus y Valderrama y alcaldes afectados por el incendio de la Vall. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Pérez

Castellón

La Generalitat ha puesto en marcha este lunes las obras para recuperar las zonas afectadas por el incendio forestal de la Vall d’Uixó, que el pasado 25 de julio arrasó 9.568 hectáreas en doce municipios. El Plan Integral de Reforestación y Recuperación Ambiental movilizará 2,7 millones de euros y tendrá un plazo previsto de ejecución de ocho meses.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado en Artana el plan junto al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; y los alcaldes de los municipios afectados.

De las 9.568 hectáreas alcanzadas por las llamas, 8.509 corresponden a terreno forestal. Las actuaciones buscan restaurar el paisaje y la biodiversidad, consolidar los suelos, proteger los recursos hídricos y mejorar la capacidad del territorio para afrontar futuros incendios.

Actuaciones en dos fases

Los primeros trabajos estarán centrados en recuperar la seguridad y facilitar el acceso al área quemada. Entre otras actuaciones, se retirarán árboles y sedimentos próximos a poblaciones y carreteras y se eliminará arbolado caído o con riesgo de caída en 44 kilómetros de la red viaria.

Presentación del plan para la recuperación de los terrenos afectados por el incendio de la Vall.

Presentación del plan para la recuperación de los terrenos afectados por el incendio de la Vall. / Mediterráneo

El plan contempla además la apertura de tres nuevos viales forestales, con 2,8 kilómetros de longitud, así como la apertura y ensanche de otro vial, la ampliación de cinco pistas existentes a lo largo de casi 13 kilómetros y la restauración y mejora de 81 kilómetros de caminos y pistas forestales.

Estas intervenciones servirán también para facilitar los trabajos posteriores de restauración y prevención y reducir los riesgos derivados de posibles episodios de lluvias intensas sobre el terreno afectado por el fuego.

Una segunda fase se centrará en el control de la erosión, la regulación hidrológica y la recuperación de la vegetación. La Generalitat pretende favorecer la regeneración natural y recuperar las masas forestales con especies más resistentes, potenciando también variedades autóctonas como el alcornoque.

Pérez Llorca ha señalado que se trata de un plan «abierto», que podrá incorporar nuevas actuaciones propuestas por los ayuntamientos. De hecho, dentro de los 2,7 millones se reserva una partida para necesidades que los municipios detecten durante el proceso de recuperación.

Nueva Ley Forestal

Durante la presentación, el president ha anunciado además que el Consell llevará en las próximas semanas a Les Corts la nueva Ley Forestal de la Comunitat Valenciana, que incluirá un sistema de compensaciones económicas para los propietarios que contribuyan al cuidado y conservación de los montes.

La futura normativa establecerá un sistema de pago por servicios ambientales con el que se pretende retribuir a los propietarios forestales que participen en la prevención de incendios, la conservación del entorno y la protección de los ecosistemas. También incorporará incentivos para propietarios y gestores y buscará agilizar las relaciones entre administraciones, municipios, empresas y usuarios.

Noticias relacionadas y más

El jefe del Consell ha utilizado precisamente el incendio de la Vall d’Uixó para destacar la importancia de la propiedad privada en la gestión forestal. Según ha indicado, de las aproximadamente 9.500 hectáreas calcinadas, algo más de 300 pertenecen a la Generalitat, por lo que ha reivindicado el papel que pueden desempeñar los propietarios en el mantenimiento de los montes y en su recuperación después de un incendio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El resort de lujo proyectado en el Baix Maestrat alcanza los 20 millones comprometidos
  2. Los veranos ya no son como antaño en el interior de Castellón: adiós a las noches a la fresca
  3. Fiebre por los garajes en Castellón: las ventas rozan máximos históricos con precios cada vez más bajos
  4. La naranja se queda en pausa: sin compras en Castellón pese a la baja cosecha
  5. Buscar vida entre el fuego en Castellón: la lucha de Hugo por salvar animales en la Serra d’Espadà
  6. Sanitat fija fecha para completar la expropiación de los terrenos para el futuro Hospital General de Castellón
  7. Aulas más diversas: el empuje migratorio lleva a las aulas de Castellón a cifras de récord de alumnado extranjero
  8. El presidente de la federación de peñas de bou al carrer: 'La mejor defensa de nuestra fiesta es demostrar que tradición y seguridad pueden caminar juntas

Llorca anuncia 2,7 millones para recuperar la zona afectada por el incendio de la Vall

Llorca anuncia 2,7 millones para recuperar la zona afectada por el incendio de la Vall

La espera para operarse en los hospitales de Castellón: de los 55 días en La Plana a los 100 del General

La espera para operarse en los hospitales de Castellón: de los 55 días en La Plana a los 100 del General

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Castellón se blinda ante las lluvias torrenciales: así se preparan los municipios

Castellón se blinda ante las lluvias torrenciales: así se preparan los municipios

Las motos chinas aceleran y ya suponen casi la mitad de las ventas en Castellón

Las motos chinas aceleran y ya suponen casi la mitad de las ventas en Castellón

«Estamos acostumbrados a ser noticia cuando llega el verano y que cuando pase, se olviden de nosotros»

«Estamos acostumbrados a ser noticia cuando llega el verano y que cuando pase, se olviden de nosotros»

Agosto baja el telón turístico en Castellón, aunque septiembre mantiene el pulso

Agosto baja el telón turístico en Castellón, aunque septiembre mantiene el pulso

La 'expresión vital' de Juan Ripollés que la Diputación de Castellón convierte en Alta Distinción

La 'expresión vital' de Juan Ripollés que la Diputación de Castellón convierte en Alta Distinción
Tracking Pixel Contents