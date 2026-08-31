El Ministerio destina 4,4 millones de euros a la UJI para construir pisos de alquiler asequible para la comunidad universitaria

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 4.455.000 euros a financiar el proyecto de la Universitat Jaume I de pisos de alquiler asequible para la comunidad universitaria. El objetivo es ampliar la oferta residencial para estudiantes, personal docente e investigador, facilitar la movilidad académica y reducir la presión sobre el mercado del alquiler en la ciudad universitaria, según ha informado este lunes el propio ministerio. En el conjunto del Estado se han destinado 45 millones de euros a siete proyectos de este tipo.

La Universitat Jaume I incorporó a sus líneas de gobierno del 2026, siendo aún rectora Eva Alcón, la propuesta para construir un nuevo edificio residencial en el campus para atender la creciente demanda de alojamiento universitario y facilitar su acceso a través de alquileres asequibles. El último consejo de gobierno del 2025 autorizó la disposición de la parcela 34b situada en el campus del Riu Sec para la construcción y explotación de alojamientos universitarios en régimen de alquiler asequible en régimen de concesión administrativa, sujeta a la normativa vigente para viviendas de protección pública, con especial observación de los precios máximos de alquiler asequible que se establecen.

La propuesta contempla alojamientos de uso temporal (curso académico, estancias en prácticas, etcétera) vinculados a estudios o trabajos universitarios, con precios y condiciones de acceso orientadas a facilitar el alquiler por parte del colectivo universitario, con especial atención a quienes tienen mayores dificultades económicas.

Con esta medida, la UJI complementará la oferta de la actual residencia universitaria con nuevas soluciones habitacionales. A ello se suman otras iniciativas como los pisos solidarios.

Proyecto aparcado en 2012

Ya en el 2007, el entonces rector, Francisco Toledo, firmó un convenio con la ministra María Antonia Trujillo, que iba a aportar parte de la financiación. En el 2010, la UJI presentó un informe de viabilidad que contemplaba la construcción de 150 minipisos de 15 y 30 m2 destinados al alquiler a bajo coste, amueblados y con zonas comunes. Una empresa privada se iba a encargar tanto de la construcción como de la posterior explotación de los minipisos. En junio del 2011, la UJI sacó a licitación el proyecto, que contaba con un presupuesto base de 6,284 millones y un plazo de ejecución de 30 meses. Sin embargo, en el 2012 tuvo que aplazarse por falta de financiación.