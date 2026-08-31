Las motos chinas aceleran y ya suponen casi la mitad de las ventas en Castellón

El mercado de las dos ruedas pisa el acelerador en Castellón y lo hace con un protagonista cada vez más evidente: las marcas asiáticas. Las firmas chinas y taiwanesas ganan terreno y este 2026 ya concentran prácticamente la mitad de las matriculaciones. Un avance que se produce, además, en un año especialmente dinámico para el sector, con la provincia creciendo muy por encima de la media autonómica y nacional.

Que marcas como Zontes, Kymco, Sym, Voge o QJMotor son cada vez más populares entre los moteros de Castellón es algo que muestran los últimos datos de la Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Rueda (Anesdor). Entre enero y julio, los diez fabricantes que lideraron las matriculaciones sumaron en la provincia 1.519 unidades, de las que 706 llegaron desde Asia. O dicho de una manera más gráfica: las enseñas chinas y taiwanesas ya acaparan el 46% de las matriculaciones de las diez más vendidas.

Evolución

La evolución en apenas doce meses permite dimensionar el cambio que está experimentando el mercado. En el mismo periodo de 2025 estas firmas acumulaban 455 matriculaciones y suponían el 38,9% de las ventas del top ten. Durante este año son 251 unidades más, un incremento conjunto superior al 55%, y su cuota ha avanzado 7,6 puntos porcentuales.

La pujanza asiática está estrechando las diferencias con los fabricantes que tradicionalmente han ocupado las primeras posiciones. De hecho, las marcas chinas y taiwanesas suman ya más matriculaciones que las japonesas Yamaha, Honda y Kawasaki.

Clasificación individual

El cambio también se aprecia al observar la clasificación individual. Yamaha lidera el mercado castellonense con 284 matriculaciones, un 22,4% más que el año pasado, y supera por solo tres unidades a Honda, que suma 281 y crece un 4,9%. Muy cerca aparece ya Zontes. La firma china ocupa la tercera posición con 271 unidades, apenas 13 menos que la líder, después de pasar de 129 matriculaciones en 2025 a las actuales. Su crecimiento alcanza así el 110,1%.

Las matriculaciones de motos han aumentado un 33% en Castellón en los siete primeros meses

Voge se mantiene también en la zona alta con 193 unidades y un avance del 19,9%, mientras Sym llega a 110 (+41%). Kymco registra 71 (+44,9%) y QJMotor completa el grupo de fabricantes chinos y taiwaneses situado entre los diez primeros con 61 matriculaciones.

No todas las marcas evolucionan, sin embargo, al mismo ritmo. Entre las europeas destaca el crecimiento de Rieju, que pasa de 46 a 97 unidades y más que duplica sus registros (+110,9%). En sentido contrario se mueve BMW, la única firma del top ten que pierde matriculaciones: baja de 94 a 75, un 20,2% menos. Kawasaki permanece estable, con 76 operaciones frente a las 74 de hace un año.

‘Boom’ de matriculaciones

La transformación del ranking se produce mientras Castellón vive un auténtico auge de las matriculaciones. Entre enero y julio se registraron en la provincia 2.142 vehículos de categoría L, que engloba motocicletas, ciclomotores, triciclos y cuadriciclos. Son un 33,4% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 1.606.

Castellón está siendo este año uno de los mercados de mayor crecimiento, con un alza del 33,4%» José María Riaño — Secretario general de Anesdor

«Castellón está siendo este año uno de los mercados de mayor crecimiento, con un alza del 33,4%», explica José María Riaño, secretario general de Anesdor que insiste en que «la agilidad en los desplazamientos, la sostenibilidad y el bajo coste que ofrecen estos vehículos encajan cada vez mejor con las necesidades de movilidad de los ciudadanos de la provincia».

Además, Castellón sobresale dentro de la Comunitat Valenciana. Alicante acumula 9.400 matriculaciones hasta julio (+26,5%), mientras Valencia registra 10.396 (-7,2%). Castellón supera asimismo el comportamiento del mercado nacional. En España se matricularon 174.382 vehículos de categoría L durante los siete primeros meses, un 21,2% más que en el mismo periodo de 2025.