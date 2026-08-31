El PSOE reclama al PP que recupere el millón recortado en prevención de incendios en Castellón

El PSPV-PSOE de la Diputació de Castelló ha exigido a Marta Barrachina que reclame al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recuperar y ampliar en 2027 el millón de euros que el Consell ha recortado este año en ayudas de prevención de incendios para los municipios de la provincia.

El portavoz socialista, Samuel Falomir, señala que Barrachina “tiene motivos de sobra para alzar la voz” después de un verano en el que la Diputació ha tenido que buscar más de 1,7 millones de euros extraordinarios para ayudar a los ayuntamientos a afrontar los daños provocados por los incendios.

“Barrachina sabe lo que cuesta actuar sobre un territorio calcinado y lo que supone para una administración tener que movilizar recursos extraordinarios cuando el daño ya está hecho. Debe actuar como presidenta de la Diputació, y no de su partido, y defender Castelló sin complejos reclamando hasta el último euro que esta provincia necesita para protegerse mejor”.

Falomir ha acusado al PP de “tratar la prevención como un gasto prescindible” después de aprobar el recorte en Castelló con los antecedentes de 2025.

“De nuevo, han vuelto a hacer de las suyas en emergencias. Veníamos de un año con cerca de 355.000 hectáreas quemadas en toda España, aproximadamente un tercio de toda la superficie arrasada por el fuego en la Unión Europea, y lo que había que hacer era reforzar la prevención y no la ocurrencia del PP: recortarla”.

Falomir ha recordado que Castelló tiene cerca de 424.000 hectáreas de superficie forestal, el 63,8% de todo el territorio provincial y el porcentaje más alto de las tres provincias valencianas.

“Casi dos de cada tres hectáreas castellonenses son forestales. Con esta realidad y después de lo que hemos vivido este verano, debemos ir todos a una para exigir que se acaben los recortes y que lleguen los recursos necesarios para que nuestros ayuntamientos puedan proteger sus términos municipales”.

Falomir ha defendido que la prevención debe ser una política permanente, sostenida año tras año y, por ello, reclama además que la Diputació estudie también cómo puede implicarse más en las políticas de prevención. “Castelló necesita recursos cuando hay una emergencia, pero sobre todo necesita que el PP deje de quitarlos antes”.