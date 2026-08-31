El PSPV define el calendario de primarias: Castelló abrirá el camino hacia las urnas

Cuenta atrás para las elecciones. El PSPV-PSOE ha aprobado este lunes el calendario del proceso de primarias para elegir las candidaturas municipales para los comicios que se celebrarán en mayo de 2027, que arrancará este mismo mes de septiembre con las miradas puestas en la ciudad de Castelló.

Así lo ha acordado la comisión ejecutiva nacional, que pretende tener listas antes del mes de noviembre más de 80% de las candidaturas para las próximas elecciones que decidirán los alcaldes de la Comunitat Valenciana.

La primera ventana

En concreto, ciudades como Castelló, València y Elx tendrán el mes de septiembre como primera ventana para la celebración de primarias. De hecho, este mismo viernes, 4 de septiembre, abrirán el plazo para la presentación de candidaturas. Este proceso, en la capital de la Plana, servirá para oficializar a Rafa Simó como alcaldable socialista.

Ya en octubre será cuando se lleve a cabo el proceso en aquellos municipios de más de 20.000 habitantes donde los socialistas ostentan la alcaldía durante la presente legislatura.

"Con este proceso, el PSPV-PSOE inicia desde hoy la preparación de un proyecto municipal renovado, sólido y cercano a las necesidades de cada municipio, con el objetivo de ofrecer en 2027 una alternativa de gobierno en todos los rincones de la Comunitat Valenciana", señalan desde el partido.

"Los socialistas valencianos afrontamos estas elecciones con la voluntad de recuperar alcaldías y ampliar nuestra presencia municipal para, de la mano de Diana Morant, impulsar el cambio que necesita la Comunitat Valenciana y devolver a los valencianos y valencianas gobiernos que estén a la altura de sus necesidades", concluyen.