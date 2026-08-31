Los sindicatos convocan la primera manifestación educativa tras el inicio de curso en Castellón: esta es la fecha

Los sindicatos educativos celebrarán su primera manifestación educativa del curso en Castellón este mismo mes de septiembre. Después de la suspensión de la huelga indefinida el pasado 11 de junio, las organizaciones convocantes de las movilizaciones elaboraron en julio una propuesta de acciones para llevar a cabo durante el verano y a lo largo del curso que empieza este martes 1 de septiembre. La propuesta incluye una primera manifestación el próximo 12 de septiembre en Alicante, València y Castelló por la tarde, para facilitar que toda la comunidad educativa (profesorado, familias y alumnado) y el conjunto de la sociedad pueda participar.

Estas acciones son la continuidad de las movilizaciones del curso pasado que se iniciaron el 20 de noviembre con concentraciones en los centros educativos, continuaron con huelgas de un día el 11 de diciembre y el 31 de marzo y desembocaron en la huelga indefinida histórica que se produjo entre el 11 de mayo y el 11 de junio, que ahora está en suspensión.

Sin avances

Las movilizaciones continúan ante la carencia de avances reales y significativos por parte de la Consellería de Educación en cuanto a las medidas sindicales propuestas en la plataforma reivindicativa. Recordamos que STEPV solo ha firmado el acuerdo sobre simplificación de la burocracia, avalado por el profesorado en una consulta. El resto de puntos no han sido avalados para considerarlos insuficientes, que son: recuperación y mejora de las plantillas docentes, reducción de ratios, recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010, infraestructuras educativas, inclusión educativa, Formación Profesional y derogación de la mal llamada ley de “libertad educativa”.

Censura ideológica

A esta plataforma reivindicativa hay que añadir la derogación del artículo 155 de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2026, que incluye una nueva función de la inspección de educación, no negociada con los sindicatos, para convertirlos en la policía ideológica contra el profesorado. Una medida que se basa en la premisa falsa que el profesorado se dedica a adoctrinar nuestro alumnado y que el STEPV considera muy grave. Esta ha sido la respuesta del gobierno valenciano ante la movilización del profesorado durante todo el curso pasado, una respuesta que no hace otra cosa que añadir gasolina al conflicto, en lugar de mejorar la educación pública.

En ese sentido, desde el sindicato STEPV se anima los centros y el profesorado a no sentirse intimidados por esta medida y a continuar desarrollando actividades, campañas y aplicación del currículum que explican la realidad de nuestra sociedad y contribuyan a despertar el sentido crítico de nuestro alumnado, una función totalmente legal y contemplada en la legislación educativa estatal.

Finalmente, el STEPV insta en toda la comunidad educativa a continuar participando activamente en las movilizaciones previstas, reforzar las asambleas de centro y trabajar con las familias para continuar la presión en el gobierno valenciano y conseguir medidas reales y efectivas para mejorar la atención de nuestro alumnado.