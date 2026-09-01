Aemet activa la alerta amarilla por lluvia y granizo en Castellón

Tras unos días de relativa calma en lo meteorológico, la inestabilidad vuelve a Castellón. Así lo contempla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado la alerta amarilla en la provincia por lluvias y tormentas que podrían venir acompañadas de granizo.

El aviso afecta al interior norte, principalmente a la comarca de Els Ports, y estará activado entre las 14.00 y las 22.00 horas. La previsión contempla que pueden caer hasta 20 litros por metro cuadrado de agua en solo una hora.

El modelo de probabilidad de precipitaciones de Aemet muestra que durante la tarde también podría llover en zonas del Baix Maestrat, l'Alt Maestrat y el Alto Mijares, pero en cantidades minimas.

Previsión en la Comunitat

En cuanto a la previsión en la Comunitat, el territorio inicia este martes el mes de septiembre con intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas que podrían ir acompañadas de barro en la mitad sur, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada.

Asimismo, señala que las temperaturas mínimas irán en ascenso o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas irán en descenso se quedarán también sin cambios. En la ciudad de Alicante se esperan mínimas de 22 grados y máximas de 31; en la capital castellonense, mínimas de 22 grados también y máximas de 30, mientras que en la ciudad de València se esperan mínimas de 23 grados y máximas de 29.

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Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en la provincia: