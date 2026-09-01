Los alquileres de viviendas siguen disparados en Castellón: los precios crecen casi el doble que la media nacional

Los precios del sector inmobiliario en Castellón son sensiblemente más bajos que la media nacional, pero esa distancia se recorta. La demanda de jóvenes que buscan emanciparse y la escasa oferta disponible han hecho que tanto la venta como el alquiler se hayan disparado. Una tendencia que en algunas zonas ya muestra signos de agotamiento, pero que se mantiene firme en la provincia.

El dato más reciente viene de la mano de los costes por alquilar una vivienda en Castellón. Los precios del conjunto nacional en agosto experimentaron un retroceso del 0,9%, mientras que la provincia tuvo una subida del 1,3%, hasta alcanzar una media de 9,5 euros por metro cuadrado. Según las cifras aportadas por el portal Idealista, fueron Benicarló (3,9%), Almassora (2,9%) y Moncofa (2,5%) donde más se desbocaron los arrendamientos en el último mes.

Alquiler al alza

En cambio, Vinaròs retrocedió un 4,5% en el mismo periodo, hasta alcanzar los 8,5 euros por metro cuadrado. De esta manera, alquilar una propiedad de una superficie de 80 metros cuadrados oscila, de media, entre los 630 euros de Almassora y los 970 euros de Benicàssim. Todos los grandes municipios se encuentran en máximos históricos o se acercan mucho a estas cifras. Una tendencia que se acentúa con la disminución de la oferta existente al alquiler, que se destina al arrendamiento vacacional o, directamente, deja de estar en el mercado ante la sensación de inseguridad jurídica para los propietarios de estas viviendas.

Si se repasa la evolución del último año, se comprueba que conseguir un piso de alquiler es cada vez más complicado. Los precios se han elevado un 10,4% en el último año en los principales municipios de Castellón, lo que casi duplica la media nacional, que fue del 5,8%. De ahí que se recorten las distancias entre los grandes destinos españoles.

Subidas por municipios

Solo Almassora ha bajado sus alquileres en el último año, con un 1,6% menos. Todos los otros grandes municipios de la provincia analizados por el portal inmobiliario han incrementado precios, y en algunos casos de forma muy notable. En Vila-real se ha disparado un 18% interanual, y en Burriana ha subido un 17,8%. Le sigue Moncofa, con un 15,8% más.

En Castelló de la Plana, las rentas han aumentado por encima de la media provincial, con un 10,9% más en el último año. Una subida más moderada es la de Benicàssim, con un 4,9% más, que es a su vez la localidad con los arrendamientos más caros.

Comparación autonómica

La comparación con el resto de territorios de la Comunitat Valenciana también muestra cómo los precios siguen su escalada en Castellón. En la provincia de Valencia, los alquileres han subido un 5,3% en los últimos 12 meses, mientras que en la capital autonómica se han quedado en un 3,5% más.

En Alicante, el repunte ha sido más acentuado, con un incremento del 7,7%, que se queda en un 7,3% en la capital de esta demarcación. Pese a ello, las subidas son más abultadas en Castellón.