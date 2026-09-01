Cara y cruz de la almendra de Castellón: produce más y de mejor calidad, pero sufre los costes disparados

Campaña agridulce para los productores de almendra de Castellón. La parte más positiva llega con la confirmación de las expectativas favorables apuntadas en primavera: después de una crisis de varios años, esta vez habrá un aumento de la producción del 30%, de modo que se volverán a rebasar las 2.000 toneladas en el conjunto de la provincia, según expone el secretario general de La Unió Llauradora, Carles Peris.

Unas magnitudes que no se alcanzaban en, como mínimo, los dos últimos años. La gran sequía sufrida por este cultivo de interior fue la principal causante de este descalabro, del que el sector empieza a recuperarse. Rebeca Sales, una productora de Albocàsser, recuerda que los recolectores "venimos de unas temporadas muy malas", aunque explica que las cifras siguen alejadas del periodo previo a la falta de precipitaciones.

Adelanto de la cosecha

De hecho, Sales añade que en los meses anteriores "ha llovido poco, pero el agua caída durante la primavera fue beneficiosa y el tamaño ha sido bueno". Una consecuencia de esta ausencia de lluvias y del fuerte calor de los últimos meses ha sido el adelanto de la cosecha. "Se tuvo que avanzar unos 15 días, aunque sin afectar a la calidad", comenta esta productora.

Un fenómeno similar al de la vendimia en buena parte de España, con la finalidad de no sufrir una merma en la producción. Una tendencia que podría perpetuarse en los próximos años por el cambio climático. Además, "los árboles necesitan más lluvias para los meses siguientes si no se quiere sufrir otra merma en la producción", advierte.

Tractor en un campo de almendros. / AXEL ALVAREZ

Precios favorables

En cuanto a los precios, las primeras transacciones son favorables. Carles Peris menciona que la variedad más cotizada de almendra, la marcona, "se cotiza a unos 6,5 euros en grano, una cifra superior a los 5,85 euros en lonjas de referencia para el sector, como Reus o Albacete". Los precios de la primera semana de septiembre en el pasado año se situaban en Castellón en 5,5 euros. Pese a ello, el balance económico para los agricultores es todavía incierto.

Rebeca Sales confía en que estos buenos precios en el arranque de la temporada "se mantengan", aunque recuerda que se han tenido que afrontar "muchos sobrecostes, con el gasóleo, que sigue disparado, a lo que se une el precio de los fitosanitarios y los abonos". Si lo que cobran los productores se mantiene como en estos primeros compases, "la situación quedará compensada, ayudada por el aumento de la recolección". Si algo se tuerce, se sumará otro año malo para este fruto seco.

Relevo generacional

Esta emprendedora de Albocàsser es una excepción en un sector agrario con empresarios de elevada edad y con un difícil relevo generacional. A pesar de estas circunstancias, muestra esperanza en la continuidad del oficio. "Algunos que se han jubilado han podido arrendar los campos, y por ahora se mantienen los bancales de más fácil acceso, por lo que los campos que siguen cuidados conservan su producción". Al menos, en la zona del Alt Maestrat.

Las dudas por el futuro también llegan por las tensiones comerciales. El caso más notable es el de Estados Unidos. Los productos europeos están sometidos a aranceles para entrar en el país de Trump, pero no ocurre lo mismo con los frutos secos del otro lado del Atlántico que llegan a la Unión Europea, que disfrutan de un tipo del 0%. Carles Peris detalla que en el primer semestre del año "la importación de almendra norteamericana ha aumentado un 18% en España y un 5% en el conjunto de la Unión Europea". Durante el proceso de tramitación del acuerdo, el sector agrario mostró su postura contraria, pero esto no ha evitado su reciente entrada en vigor.

Materia prima autóctona

Desde La Unió han reclamado diferentes iniciativas para sostener el cultivo de frutos secos en la provincia, como la obligación de que los turrones elaborados con marca de Indicación Geográfica Protegida de la Comunitat Valenciana estén elaborados con materia prima autóctona.