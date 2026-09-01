Puesta a punto ante las lluvias: la CHJ invertirá 880.000 euros en adecuar cauces de Castellón

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) invertirá 880.000 euros durante los próximos meses en la provincia de Castellón para llevar a cabo trabajos de conservación y adecuación de cauces de cara a la temporada de lluvias. Unas actuaciones que se suman a las ya realizadas en los últimos meses, tanto por el organismo de cuenca como por los ayuntamientos, como recogió este diario, ante la posibilidad de que se produzcan precipitaciones torrenciales.

En concreto, la institución dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico intervendrá en nueve localidades del territorio castellonense. Como detallan fuentes de la CHJ, "las actuaciones previstas responden a las necesidades concretas detectadas en cada uno de estos cauces e incluyen, entre otros trabajos, desbroces, eliminación y control de vegetación invasora, retirada de rizomas, colocación de coberturas opacas, plantaciones, retirada de arbolado en mal estado y otras labores de conservación y adecuación".

300.000 euros en Teresa

La intervención más importante tendrá lugar en el río Palancia, en el término municipal de Teresa, donde se realizarán trabajos de desbroce y eliminación de arbolado en mal estado con un presupuesto de 300.000 euros. El resto de acciones y de fondos consignados se distribuyen entre los trabajos programados en la ciudad de Castelló, en el barranco de la Magdalena y el río Seco; en varios barrancos de Benicàssim, en el río Chico de Fuentes de Ayódar o en cauces de Vilafamés.

La CHJ también actuará durante las próximas semanas en el río Lucena, a su paso por Figueroles y Llucena; así como en el río Belcaire en la Vall d'Uixó y, por último, en la rambla de Artana, en la localidad castellonense de Eslida.

Según explican desde el organismo de cuenca, en los últimos años se han ejecutado importantes labores de restauración fluvial integral en el río Palancia y sus cauces asociados, en puntos como Soneja, Geldo, Segorbe y Sot de Ferrer, dentro de la estrategia de la demarcación. Unas labores que, tras ejecutar las acciones principales, prosiguen con un mantenimiento continuado "para garantizar su eficacia y favorecer la recuperación de la vegetación propia del ecosistema fluvial". Destacan además la intervención en el río Seco en la capital de la Plana a finales del verano pasado, que "se centraron, sobre todo, en la eliminación de las cañas y contaban con el compromiso de mantenimiento por parte del Ayuntamiento".