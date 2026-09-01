Ni excursiones ni piscina... los profesores plantean boicot a las actividades complementarias en Castellón

Ni excursiones ni piscina... el profesorado de Castellón ha vuelto este martes a las aulas para preparar el inicio de curso para más de 98.000 alumnos de la provincia de Castellón. Sin embargo, la vuelta a las aulas todavía arrastra parte de las reivindicaciones que llevaron a una huelga educativa indefinida a final del pasado curso. Ahora han planteado el malestar respecto a las actividades complementarias. "No cuestionamos las salidas: cuestionamos que se hagan sin un marco suficiente de garantías, seguridad jurídica y protección para el profesorado", explican desde la Coordinadora de Assemblees Docents del País Valencià.

De hecho, en el comunicado recuerdan que otras autonomías como Aragón han aprobado una regulación específica para las actividades fuera del centro.

Desde la Coordinadora reivindican "una regulación valenciana que no añada más burocracia, sino que garantice la voluntariedad, recursos, ratios adecuadas, descansos y protección jurídica para el profesorado". Para presionar y que se apruebe estre marco de garantías han compartido un manifiesto para parar las actividades extraescolares y complementarias durante el curso 2026/27.