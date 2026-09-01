Frente común en la Diputación para exigir más trenes al norte de Castellón y un servicio a primera hora a Barcelona

La Diputación de Castellón ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Renfe y Adif un mejor servicio ferroviario con los municipios del norte de la provincia y la puesta en marcha de una circulación matinal que conecte la capital de la Plana con Barcelona.

Así se ha plasmado este lunes, en el pleno ordinario correspondiente al mes de agosto, con la aprobación de una declaración institucional que ha sumado el apoyo de todos los grupos políticos de la corporación, PP, PSPV-PSOE, Compromís y Vox.

"La mejora de las conexiones ferroviarias es especialmente importante para los municipios más alejados de la capital y constituye también una herramienta para combatir las desigualdades territoriales y favorecer las oportunidades económicas y sociales de las comarcas del norte”, ha expuesto la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, quien ha defendido que "nuestro territorio necesita una apuesta ferroviaria proporcional a su población, a la demanda existente y a la importancia estratégica del transporte público para su vertebración territorial”.

Una oferta "insuficiente"

La institución incide, en el documento pactado a partir de una propuesta de Compromís, que “la movilidad es un derecho básico de la ciudadanía y una condición imprescindible para garantizar la cohesión territorial, el acceso a los servicios públicos, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico y social de la provincia de Castellón”. En este sentido, denuncia que los municipios situados entre Castelló y Vinaròs continúan sufriendo una oferta ferroviaria insuficiente, especialmente en las primeras horas de la mañana, hecho que limita las posibilidades de desplazamiento por motivos laborales, académicos, sanitarios o administrativos.

Por ello, la Diputación ha reclamado que se ponga en marcha un servicio ferroviario a primera hora de la mañana con origen Casteló y destino Barcelona, el cual efectúe parada como mínimo en Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Benicarló-Peñíscola y Vinaròs. “Esta actuación permitiría dar servicio a miles de personas usuarias y garantizar una mejor conectividad de todo el territorio, reforzando al mismo tiempo las relaciones económicas, laborales, educativas y turísticas de las comarcas castellonenses con Tarragona y Barcelona”, ha comentado Barrachina.

Asimismo, se solicita al departamento que dirige Óscar Puente que se amplíen las frecuencias de los servicios hacia el norte, hasta aproximarse al objetivo de una circulación cada hora en el corredor entre la capital de la Plana y la del Baix Maestrat. Todo ello acompañado de un incremento de las paradas de los trenes Euromed y de larga distancia en Benicarló-Peñíscola y Vinaròs y el establecimiento de un plan de renovación integral del material rodante.

Por último, la institución provincial ha solicitado a la Generalitat la mejora de la coordinación de los servicios ferroviarios con los autobuses interurbanos, así como el estudio junto al resto de administraciones de la creación de una estación intermodal, como núcleo de conexiones, en el norte provincial.

Sin consenso con los refugios climáticos o Venezuela

Más allá, el pleno ha desestimado con el rechazo de PP y Vox, al imponerse sobre los apoyos de PSPV y Compromís, una moción de la coalición valencianista para la creación de una línea de ayudas destinada a la habilitación de refugios climáticos, zonas de sombra o fuentes en los municipios.

Tampoco hubo consenso para mostrar solidaridad a los pueblos de Venezuela y Colombia ante los devastadores terremotos. El PSPV optó por retirar su moción en este sentido ante la enmienda a la totalidad registrada por el PP.

(Información en elaboración)