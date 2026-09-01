El Hospital General de Castellón supera los 500 procedimientos con su angiógrafo de última generación

El Hospital General Universitario de Castellón ha superado los 500 procedimientos de neurorradiología intervencionista realizados con su angiógrafo biplano de última generación desde que este equipamiento entró en funcionamiento en julio de 2023.

En estos tres años, el Servicio de Radiodiagnóstico ha efectuado con este equipo 330 arteriografías cerebrales, más de 70 intervenciones por ictus isquémicos, 60 colocaciones de stent carotídeos y 65 embolizaciones de aneurismas cerebrales. A estas técnicas se suman otros procedimientos para el tratamiento endovascular de malformaciones arteriovenosas o la embolización de tumores cerebrales.

Tratamientos menos invasivos

El angiógrafo también se emplea en tratamientos mínimamente invasivos para pacientes con dolor de columna, como rizólisis, vertebroplastias, herniotomías percutáneas o cifoplastias.

El equipamiento permite obtener imágenes radiológicas de alta definición y dispone de herramientas de postprocesado que ayudan a evaluar la hemodinámica cerebrovascular del paciente mediante mapas codificados por colores.

Esta tecnología sirve de apoyo a los especialistas de Radiología Intervencionista, que trabajan conjuntamente con servicios como Neurocirugía, Neurología, Medicina Intensiva y Anestesiología, entre otros.

El gerente del Departamento de Salud de Castellón, Raúl Ferrando, ha destacado el "gran avance" que ha supuesto la incorporación de este equipamiento tanto para el hospital como para los pacientes de la provincia y ha señalado que sitúa al Servicio de Radiodiagnóstico y a sus profesionales "a la vanguardia nacional de esta especialidad".

Ocho de cada diez arteriografías, desde la muñeca

Las características del angiógrafo y la especialización del equipo permiten que el 80% de las arteriografías cerebrales se realicen mediante un abordaje radial, es decir, accediendo a través de una arteria de la muñeca.

Esta técnica hace posible que la intervención pueda realizarse de manera ambulatoria, por lo que el paciente no necesita permanecer ingresado en el hospital.

Ferrando ha señalado que la combinación de la tecnología y la experiencia de los especialistas permite aportar "eficiencia al sistema", al liberar camas hospitalarias, y favorecer que el paciente pueda regresar a su domicilio después del procedimiento.

De una angiografía a una escultura de hierro

El trabajo del equipo de Radiología Intervencionista ha tenido recientemente un reconocimiento singular. Ferrando, el jefe del Servicio de Radiodiagnóstico, Santiago Marco, y los profesionales Antoni Boscà y Antonio Lorenzo han recibido una serie de esculturas realizadas a partir de imágenes de angiografías.

Las piezas son pletinas de hierro forjadas por el artista valenciano Paco Corell y reproducen el árbol vascular cerebral a partir de la imagen obtenida mediante una angiografía de carótida interna de una paciente intervenida de un aneurisma grave.