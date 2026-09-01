Inicio de curso político: PP y Vox redoblan la ofensiva contra Sánchez y la izquierda ya ve el cambio en Castellón

Castellón encara el inicio del nuevo curso político y todas las miradas están puestas en el mismo sitio: la cita con las urnas. Cada vez quedan menos meses y los partidos intensifican su actividad mientras ultiman la configuración de equipos. En la provincia, Partido Popular y Vox recrudecen su guerra contra Pedro Sánchez aprovechando así la convulsa situación que se vive en Madrid, mientras que PSPV y Compromís se erigen como alternativa y ven posible un cambio de gobierno en la Generalitat y varios municipios.

PP: "A toda velocidad" frente a la "parálisis" del Gobierno

El PP de Castellón recibe septiembre "a plena velocidad, porque no hemos parado de trabajar por los castellonenses y por los municipios" frente "a la parálisis, el desprecio del silencio y la indiferencia del Gobierno de Pedro Sánchez", asegura la presidenta provincial de los populares, Marta Barrachina.

"Vamos a seguir priorizando la atención a los castellonenses y a los municipios para combatir los agravios y la discriminación que sufre el territorio por parte del Ejecutivo de Sánchez", incide Barrachina, quien considera que su formación se encuentra "engrasada" y "arropada por los mejores equipos". "La parálisis, el desprecio del silencio y la indiferencia del Gobierno, que está de vacaciones permanentes en lo que respecta a nuestra provincia, no detendrán nuestras reivindicaciones", remarca la líder del PPCS.

Entre las primeras exigencias de este curso, la popular pide que "de una vez por todas" el Ejecutivo central invierta en las obras prioritarias contra inundaciones con tal de "blindar a nuestros municipios de estos riesgos", pero también que proteja las playas de la provincia y sus edificaciones singulares o que se acabe con la infrafinanciación.

PSPV-PSOE: alternativa desde la propuesta

El PSPV-PSOE de Castellón fija septiembre como un mes clave: este viernes se abrirá la presentación de candidaturas a las primarias en la ciudad de Castelló -que oficializarían a Rafa Simó como alcaldable- y la próxima semana se reunirá la ejecutiva provincial. La intención, como explica su secretario general, Samuel Falomir, pasa por terminar de definir este mes a los cabezas de lista de los principales municipios. "Eso permitirá conformar equipos, aunque en muchos municipios se trabaja desde hace ya tiempo en alternativas, con propuestas, a los gobiernos de PP y Vox", apunta Falomir, quien incide en que "el objetivo fundamental es hablar de los problemas de cada pueblo" y "dejar la crítica y pasar a la propuesta".

Además, el PSPV celebrará este mes en Alicante su conferencia política para definir el programa electoral. "Se hará un buen trabajo para que se recojan los principales problemas de la provincia para cuando gobernemos la Generalitat en 2027", valora el socialista. El encuentro tendrá continuidad en octubre con otra conferencia política provincial que hará especial hincapié en la Diputación: "Ya hemos presentado muchas propuestas durante estos tres años, pero será donde materializaremos el programa que llevaremos a cabo si gobernamos la Diputación".

Compromís: consolidar equipos ante un "cambio posible"

"Este será un curso político marcado por contiendas electorales decisivas para Compromís y para el conjunto de nuestro territorio, porque nos jugaremos el futuro de la Generalitat y de nuestros pueblos", resume el portavoz de la coalición en la Diputación de Castellón, David Guardiola, quien asegura que la principal aspiración de Compromís "es devolver la dignidad a las instituciones, especialmente en la Generalitat, echando al gobierno más inútil de la historia".

Los valencianistas creen que "el cambio aquí es posible gracias a la existencia de una fuerza transformadora, valencianista y arraigada en el territorio como Compromís" e inciden en la importancia de dar la vuelta también a los ejecutivos "en los principales municipios donde hemos sufrido alianzas conservadoras y ultra que han hecho retroceder nuestros pueblos".

"Para conseguirlo, tanto en el ámbito de país como en el ámbito local y comarcal, Compromís estamos trabajando para consolidar nuevos equipos, sumar nuevos liderazgos y reforzar aquellos ámbitos donde ya estamos más consolidados", concluye Guardiola.

Vox: vista puesta en la migración y la prioridad nacional

“Afrontamos este inicio de curso político con el objetivo prioritario de frenar la inmigración masiva, descontrolada e invasiva que fomenta Sánchez y que tanto daño está haciendo a Ceuta", valora la presidenta provincial de Vox en Castellón, quien defiende que "no es un problema exclusivo de Ceuta, sino un problema acuciante que amenaza la integridad y el futuro de España y que también padece la Comunitat Valenciana".

"Nuestra prioridad es también la prioridad nacional, más y mejor vivienda, oportunidades para nuestros jóvenes, seguridad y una ley forestal que intente atajar los problemas que nos ha dejado el Botànic", incide Massó. "En resumidas cuentas, vamos a seguir trabajando en lo que ya hemos demostrado que son nuestras prioridades en los acuerdos de presupuestos y de gobierno”, sentencia.