Un litigio pone en riesgo inversiones para las carreteras de Castellón

El Ministerio de Transportes anunció en el mes de julio la licitación de un macrocontrato de mantenimiento de carreteras, que suponía la inversión de 1.006 millones de euros repartidos en diferentes puntos de España. La actuación incluía una serie de trabajos en Castellón que ahora están en peligro.

El motivo es el recurso presentado por la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), que considera que la tramitación restringe la competencia y genera "indefensión" técnica a los licitadores. Según la organización empresarial, el presupuesto base de licitación omite el desglose obligatorio de los costes directos, indirectos y salariales por género y categoría profesional, tal y como recoge Europa Press.

Licitación suspendida

De este modo, la licitación está suspendida hasta que haya un fallo por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Las obras de Castellón que se quedan en el limbo suman un importe de 16,2 millones de euros, a los que hay que añadir el IVA.

Los viales incluidos en el plan de mantenimiento suman 164,8 kilómetros del sector 2 de carreteras de la provincia, que incluyen el tramo de la N-340 entre los kilómetros 1.000 y 1.058, la N-232 entre los kilómetros 1 y 77, algunos tramos de la variante de la N-232 entre los kilómetros 30 y 84, y la N-238 entre los kilómetros 1 y 9.

Tres años de duración

El plan tiene una duración de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

La suspensión del proceso ya ha tenido su primera reacción por parte de la patronal estatal del transporte, CETM. En un comunicado ha mostrado su preocupación por este asunto, debido a la necesidad de mejorar el mantenimiento de unos viales que presentan mal estado en numerosos puntos de la red viaria nacional.

Preocupación del transporte

"El deterioro del firme, las deficiencias en la señalización, la falta de mantenimiento y las restricciones derivadas de obras o de malas condiciones de la vía incrementan los tiempos de viaje, el consumo de combustible, el desgaste de los vehículos y los costes de explotación", advierte.

La patronal añade que ni los usuarios de las carreteras ni, en particular, el transporte de mercancías, tienen que verse perjudicados por un conflicto derivado del procedimiento de contratación.