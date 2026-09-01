El puerto de Castellón dispara su actividad en contenedores

La Autoridad Portuaria de Castellón se suma a la conmemoración del 70 aniversario del nacimiento del contenedor moderno, una unidad de carga que revolucionó el comercio internacional y que hoy constituye el pilar fundamental de las cadenas logísticas intermodales. En este marco histórico, PortCastelló consolida su posición estratégica al registrar unos resultados excepcionales en este segmento, situándose muy por encima del comportamiento del sistema portuario español.

En concreto, PortCastelló contabiliza un incremento del 52,3% en tráfico de mercancía general, un dato que contrasta con la contracción del 1,5% registrada en la media nacional de los puertos estatales. Esta dinámica se traduce en una subida del 42% en el volumen total de contenedores movilizados, medido en TEUs, en el puerto de Castellón, cifra que supera el 1,2% de promedio de crecimiento del conjunto del sistema portuario español.

Principales mercados

Marruecos es el principal mercado del puerto de Castellón en tráfico de contenedores llenos. De hecho, este destino crece un 203% en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior. A continuación, se posiciona Turquía, que crece un 124%. A estos destinos les siguen Israel, Egipto y Grecia.

Estos datos destacan cuando se cumplen 70 años de la invención del contenedor. En la década de 1950, el transporte marítimo internacional se caracterizaba por su extrema lentitud, altos costes y una severa dependencia de la mano de obra manual.

La invención que lo cambió todo

Hasta 1956, la carga se manipulaba en bolsas, barriles y cajones de madera, pieza por pieza, exigiendo la fuerza de más de 50.000 estibadores en puertos clave como Nueva York o Londres. Esta operativa encarecía los fletes hasta representar entre el 10% y el 30% del coste final de los productos importados, además de exponer las mercancías a un elevado riesgo de daños y extravíos.

La solución ideada en 1956 por el empresario estadounidense Malcolm McLean, estandarizar una gran caja metálica capaz de transferirse de forma directa entre camiones, trenes y barcos sin vaciar su interior, transformó de raíz la logística global.

Modelo vigente

Siete décadas después, PortCastelló reafirma la plena vigencia de este modelo, apoyándose en la contenerización para ofrecer a su hinterland industrial soluciones logísticas más ágiles, competitivas y sostenibles.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado la trascendencia de estos resultados: "Hace 70 años, el contenedor demostró que la intermodalidad era el único camino para abaratar costes y conectar mercados. En PortCastelló aplicamos esa misma visión y por eso estamos impulsando infraestructuras productivas como la estación intermodal".

Diversificación de tráficos

Ibáñez ha añadido que "las cifras demuestran nuestro esfuerzo por diversificar tráficos, mejorar las conexiones infraestructurales y ofrecer al tejido productivo castellonense una puerta al exterior sumamente competitiva".