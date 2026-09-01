Siete de cada 10 familias tienen hijos que realizan actividades extraescolares: hasta 900 € de gasto durante el curso

Los alumnos de la provincia de Castellón volverán a las aulas el próximo 9 de septiembre y, con el inicio del curso escolar, también vuelven con fuerza las actividades extraescolares y de refuerzo. Un informe de la Unión de Consumidores de España (UCE) en la Comunitat Valenciana revela que siete de cada diez familias tienen hijos que realizan este tipo de actividades, con un presupuesto medio de entre 50 y 100 euros mensuales, lo que incrementa notablemente el coste del curso escolar.

¿Por qué las familias recurren a estos servicios? La Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya explica que responden a una doble necesidad. Por un lado, la conciliación laboral y familiar y, por otro, el desarrollo integral del alumnado.

Tipos de actividades

La demanda actual, según la Gonzalo Anaya, se distribuye en tres grandes grupos:

Los clásicos, como el inglés, ante la necesidad de aprender el idioma desde la infancia, y el deporte base (fútbol sala, básquet, hándbol, patinaje o artes marciales). En el caso de los más pequeños, en etapa de Infantil, el predeporte y el multideporte tienen muchísimo éxito, explican desde la Confederación Gonzalo Anaya. Las nuevas tendencias, con disciplinas como el fitkids (gimnasia coreografiada), el ajedrez y el teatro han experimentado un crecimiento "interesante", explican. Innovación y bienestar. Destacan las actividades de robótica y programación, las propuestas de arte que exploran técnicas de autores concretos, y los talleres de gestión emocional, muy demandadas ante las necesidades de salud mental detectadas en la infancia.

Precio medio

En cuanto al precio, la diferencia radica en el lugar donde se desarrollan.

"Las que se desarrollan dentro del centro escolar, gestionadas por las asociaciones de familias de alumnos, tienen precios controlados y se buscan tarifas accesibles para todo tipo de familias. Para una actividad de dos horas semanales, el precio medio oscila entre los 20 y 30 euros al mes. Si son especialidades de una hora semanal que requieren personal muy cualificado, como robótica o gestión emocional, el coste se sitúa entre los 32 y los 35 euros, indican desde la Confederación Gonzalo Anaya. Las que se llevan a cabo fuera del centro, en espacios como academias privadas o centros reglados. En estos casos, el coste es notablemente superior. Así, recuerdan que el último informe de la OCU revela que la media global por alumno roza los 78 euros al mes. (En el caso de estudios reglados de música o academias privadas de idiomas el precio se duplica o triplica fácilmente, señalan desde la Confederación Gonzalo Anaya.

Por su parte, desde la UCE señalan que la horquilla es muy amplia y varía en función de la edad, por ejemplo, hay más económicas como las actividades municipales que al tener apouo de los ayuntamientos frente a las privadas. También depende de la edad, subiendo por ejemplo en el nivel de Bachillerato, frente a los de Primaria o ESO.

Ayudas públicas

Desde la Confederación Gonzalo Anaya señalan que "actualmente las ayudas directas institucionalizadas que cubran de manera generalizada las actividades extraescolares son prácticamente inexistentes para las familias a nivel autonómico, dependiendo en gran manera de líneas de subvención muy puntuales de algunos ayuntamientos o de fondo de cohesión social que las propias AFA intentan articular con fondos propios para evitar la exclusión.

Por ese motivo, desde la Confederación reclaman a la administración una línea de becas y ayudas directas para extraescolares. "Ningún niño debería quedar excluido de una actividad por el nivel de renta familiar y hay que dar apoyo de forma progresiva a las familias trabajadoras que hacen un esfuerzo por la conciliación laboral y familiar y necesitan de estas actividades", señalan las mismas fuentes. En ese sentido, recuerdan que las extraescolares son una herramienta indispensable para llenar el hueco horario, ya que la mayoría de actividades se desarrollan una vez finalizada la actividad escolar (17 horas), cuando muchos padres todavía están trabajando.

"Ningún niño debería quedar excluido de una actividad por el nivel de renta familiar"

Menos burocracia y espacios dignos

La Gonzalo Anaya también demanda que se reconozca la labor de las AFA en la gestión, contratación y contención de precios. Por ello, piden a la Administración facilidades burocráticas, espacios dignos y contención de precios para la gestión de estos servicios que son, dicen, un derecho de conciliación.

También pide la Confederación desburocratizar las actividades extraescolares y los permisos de cesión de espacios públicos, es decir, una simplificación administrativa tanto por parte de la Conselleria como de los ayuntamientos. Además, demandan una garantía de precios púiblicos en la escuela pública. "Las actividades realizadas en sus instalaciones han de estar reguladas institucionalmente para que los precios continúen siendo populares, frenando la privatización de este sector, que agrava la brecha educativa", defiende este colectivo.

La voz de las empresas privadas

Del lado de las empresas privadas, desde Pekesport explican que "hemos empezado a matricular a alumnos desde julio. Las actividades que oferta esta empresa van orientadas a alumnos de edades desde 3 a 12 años, siendo las actividades más demandadas el patinaje, el baile y la gimnasia rítmica". El precio se sitúa en 14 euros por hora y actividad. Las horas de contratación suelen variar, pero la franja mas demandada son de 12.30 a 15.00 y de 16.30 a 18.00 horas. "Las familias lo que mas demandan y todavía hay muchos colegios que por normativa no pueden realizar actividades en la franja de mediodia, las familias lo demandan mucho y deberían plantearse el sector educativo volver a realizarlas en la franja de mediodía", añaden. Señalan que "este año hemos subido el precio debido al incremento de costes de personal, aun así los precios están muy ajustados y se necesita mucho volumen para que puedan ser rentables".

Desde la Academia Albion de Castellón señalan que en sus actividade abarcan desde los niños 4 a las personas de 80 años, con perfiles distintos, por ejemplo alumnado de Secundaria busca principalmente certificaciones Cambridge del Trinity, mientras que en Primaria los padres quieren que sus hijos hablen inglés. Se imparten 3 horas por semana. Los precios varían entre los 60 euros en Primaria, los 84 en ESO y los 96 euros en adultos. Este curso ha aumentado un euro el precio, pero los costes laborales han aumentado bastante más que los precios, explican. Este centro primera para todos los centros de Cambridge.

Ayudas de la Conselleria

En el caso del alumnado de necesidades educativas especiales, la Generalitat, a través de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, destina un total de 130.000 euros a ayudas para favorecer su inclusión educativa, mediante la financiación de actividades complementarias en centros de educación especial y centros ordinarios con unidades específicas.

Según el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), esta convocatoria está dirigida a los centros de titularidad de la Generalitat y tiene como finalidad financiar parcialmente los gastos vinculados a la realización de actividades complementarias específicamente dirigidas a este alumnado y que se hayan llevado a cabo durante el curso 2025-2026.