Así será el nuevo edificio con pisos destinado a alquiler asequible de la Universitat Jaume I

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 4.455.000 euros a financiar el proyecto de la Universitat Jaume I de pisos de alquiler asequible para la comunidad universitaria. En ese sentido, el anteproyecto planteado por la UJI contempla la construcción de un nuevo edificio de cinco plantas, incluyendo la urbanización del entorno, con un mínimo de 150 unidades de alojamiento distribuidas en 48 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, con espacios compartidos, completamente equipadas y destinadas al alquiler asequible para la comunidad universitaria.

Este nuevo espacio se edificará en una parcela del campus de casi 3.700 m², clasificada a nivel urbanístico como suelo residencial universitario, próxima a la Escuela Infantil y en un entorno donde está previsto un nuevo acceso al recinto universitario por la ronda Oeste. Esta es también la zona del campus donde se han desarrollado nuevos equipamientos, como el Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales y el Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas (CIRTESU).

El rector de la UJI, Jesús Lancis, ha destacado que «para la Universitat Jaume I, este proyecto de alojamiento universitario asequible representa una prioridad para garantizar la igualdad efectiva de oportunidades en el acceso y permanencia en la universidad. En un momento en el que el mercado está muy tensionado, con este nuevo edificio en el campus facilitaremos la movilidad académica y que la disponibilidad y el coste del alojamiento no condicionen la elección de universidad».

La Universitat Jaume I ya incorporó en las Líneas de Gobierno de 2026 la propuesta para construir un nuevo edificio residencial en el campus con el fin de atender la creciente demanda de alojamiento universitario y facilitar su acceso mediante alquileres asequibles, una iniciativa que contó con el apoyo del Consejo de Gobierno y del Consejo Social.

El año pasado, cuando se anunció el proyecto se informó de que el presupuesto supondría una inversión estimada de en torno a los 6 millones de euros, que representaba una oportunidad estratégica para consolidar la capacidad de atracción de talento de la UJI, facilitar la movilidad estudiantil y su proyección internacional. No en vano, casi el 40% de los estudiantes de la UJI procede de fuera de Castellón, como explicó en su momento la anterior rectora, Eva Alcón.

Definiendo el proyecto

Desde ese momento, el Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad ―desde junio de 2026 denominado de Campus, Sostenibilidad y Vida Universitaria― ha trabajado, a través de la Oficina Técnica de Obras y Proyectos (OTOP), para definir técnica y funcionalmente la actuación, analizar su viabilidad económica y financiera e identificar los aspectos susceptibles de mejora antes de la construcción y posterior explotación.

Con esta medida, la UJI complementará la oferta de la actual residencia universitaria con nuevas soluciones residenciales dirigidas a la comunidad universitaria (estudiantado, personal técnico, de administración y servicios, así como personal docente e investigador). La propuesta contempla alojamientos de uso temporal (curso académico, estancias en prácticas, etcétera) vinculados a estudios o trabajos universitarios, con precios y condiciones de acceso orientadas a facilitar el alquiler por parte del colectivo universitario, con especial atención a quienes tienen mayores dificultades económicas.