Vox llevará una moción a los ayuntamientos de Castellón para exigir a Sánchez que defienda la soberanía española frente a Marruecos

Vox presentará en todos los ayuntamientos de la provincia de Castellón una moción coordinada para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defienda la soberanía española sobre Ceuta o Melilla frente a las recientes reivindicaciones territoriales de Marruecos.

La formación de extrema derecha explica que esta iniciativa llega después de que miembros del gobierno marroquí hayan cuestionado públicamente la soberanía española sobre estos territorios, calificándolos como “ocupados”.

"Mientras Marruecos reclama territorio español, Sánchez calla. Ceuta y Melilla son España y no hay nada que negociar, compartir ni entregar. Lo que exigimos al Gobierno es que defienda nuestra soberanía en lugar de seguir haciendo concesiones a Rabat", ha señalado la presidenta provincial de Vox en Castellón, Llanos Massó.

"Un país débil"

La líder de la formación de Santiago Abascal en la provincia ha señalado que “la política exterior de Sánchez ha convertido a España en un país débil ante Marruecos” y ha advertido de que “ningún interés migratorio, económico o diplomático puede estar por encima de la defensa de nuestras fronteras”.

“Marruecos no puede ser socio privilegiado de España mientras sus propios ministros cuestionan nuestra integridad territorial. Si Sánchez quiere hablar de buena vecindad, que empiece por exigir respeto a España”, ha añadido.

Massó ha defendido que esta iniciativa pretende que “todos los ayuntamientos de Castellón se posicionen claramente en defensa de España”. “No podemos pedir respeto a nuestras fronteras mientras nuestro propio Gobierno permanece callado cuando otro Estado las cuestiona. España necesita un Gobierno que defienda su territorio y no uno que dependa de Marruecos para mantenerse en pie”, ha afirmado.

“Ceuta y Melilla no se negocian. La soberanía española no se negocia. Y ante quien ataque nuestra integridad territorial, España debe responder como lo que es: una nación soberana", ha concluido la presidenta provincial de Vox.