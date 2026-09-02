Más de 900 personas se suman a las listas del paro por el fin de la temporada turística en Castellón

El número de personas sin empleo registradas en las Oficinas del Servicio Públicos de Empleo Estatal (SEPE) en Castellón al finalizar el mes de agosto ha aumentado en 903 en relación con el mes anterior, con lo que el total de desempleados se sitúa en 32.415.

Por sectores, Servicios es el que aporta más parados (522), un fenómeno directamente relacionado con el fin de la temporada turística. También aumentan en Construcción (169), Industria (82) y entre el colectivo de personas sin empleo anterior (134). Solo en Agricultura (-4) han descendido.

El aumento del desempleo en Castellón es porcentualmente mayor (2,87%) que el que marca la media nacional (1,92%).

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En el conjunto de todo el país, el número de personas sin empleo ha aumentado en 44.419 personas en relación con el mes anterior. El paro registrado total se sitúa en 2.355.918, por debajo de la barrera los 2,4 millones. Es su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera, destacan desde el Ministerio de Empleo.