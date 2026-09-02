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Conectividad aérea

El aeropuerto de Castellón estira la temporada con 51.000 plazas en septiembre: todos los destinos para volar desde 15 euros

La infraestructura de Vilanova d'Alcolea mantiene una quincena de rutas operativas en el último mes del verano

Pasajeros descienden de un avión de Volotea en el aeropuerto de Castellón

Pasajeros descienden de un avión de Volotea en el aeropuerto de Castellón / MEDITERRÁNEO

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Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Arranca septiembre y toca volver a casa, al cole y al trabajo. O no. El aeropuerto de Castellón estira la temporada y ofrecerá durante septiembre, el último mes del verano, 51.000 plazas para volar entre la provincia y 15 destinos nacionales e internacionales.

La infraestructura de Vilanova d'Alcolea busca extender el periodo de alta demanda más allá del mes de agosto, aprovechando que cada vez son más las personas que aprovechan este noveno mes del año para viajar, evitando así aglomeraciones y obteniendo además precios más reducidos. Una apuesta alineada con la estrategia del sector turístico, que precisamente busca que la actividad se extienda todo lo posible fuera de julio y agosto.

Solo cae Palma de Mallorca

De las 16 rutas regulares programadas este año en el aeropuerto de Castellón, solo Palma de Mallorca ha dejado ya de estar operativa, pues su actividad se limita al periodo de mitad de julio a finales de agosto, el momento cumbre del año en movilidad aérea.

De esta forma, la instalación contará una vez más con la oferta más amplia de su trayectoria en un mes de septiembre. En concreto, Ryanair aportará el abanico de destinos más elevado, como es habitual, y seguirá uniendo la provincia con Berlín, Bruselas, Budapest, Cracovia, Düsseldorf Weeze, Londres y Milán. El 27 de septiembre será la última jornada de operación de la línea estival a Oporto, mientras que el 29 cesarán Manchester y Bolonia. Estas dos fueron las grandes novedades de la temporada y precisamente la conexión con Italia servirá de enlace con la feria cerámica Cersaie, clave para el sector cerámico.

Mientras, la aerolínea húngara Wizz Air seguirá prestando sus conexiones con Rumanía, que unen la provincia con Bucarest y Cluj, dos líneas muy demandadas por la extensa población rumana que reside en la provincia, pero también por turistas que optan por conocer ambos destinos.

En el mercado doméstico, Castellón mantiene su enlace permanente con la capital estatal, que opera Iberia-Air Nostrum y permite enlazar con vuelos a 92 destinos de la compañía en el hub de Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Hacia el norte, Volotea presta todavía su línea a Bilbao, así como la de Asturias, que volará por última vez este año el 29 de septiembre al ser también una ruta estacional.

Opciones más baratas

En su conjunto, el aeropuerto de Castellón tiene programados a lo largo de este mes 286 vuelos regulares. Acceder a ellos será más barato que en meses anteriores, pues existen billetes disponibles desde apenas 14,99 euros por sentido. La opción más barata se encuentra en la ruta decana del aeropuerto, la de Londres Stansted de Ryanair, con trayectos de ida y vuelta desde 32 euros. La misma aerolínea oferta viajes a Manchester por 34 euros, a Oporto por 35, a Budapest por 44 y a Bolonia o Bruselas desde 45. Wizz Air dispone de billetes a Rumanía desde 43,84 euros por trayecto. Quien prefiera el norte de España puede viajar a Asturias o Bilbao desde 26 euros por sentido y Madrid se puede hallar a partir de 37 euros.

Noticias relacionadas y más

Cabe recordar que, entre enero y julio, la infraestructura batió su récord de pasajeros, con un total de 197.256 usuarios acumulados, un 11,6% más respecto al año anterior. No obstante, la instalación prevé batir dicha marca en los registros de agosto, que se darán a conocer estos días. También se encuentra en máximos las operaciones, con 8.535 despegues y aterrizajes contabilizados hasta el séptimo mes del 2026.

Contenido sobre vuelos desde Castellón.

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