Camino hacia las urnas: el PSPV de Castellón rearma liderazgos en los grandes municipios de la provincia

El PSPV de Castellón se ha puesto ya manos a la obra para rearmar los liderazgos en las principales ciudades de la provincia. El objetivo central no es otro que darle la vuelta en la cita con las urnas del 2027 a los resultados de la última legislatura y recuperar los gobiernos que perdió a favor de PP y Vox, también el de la Diputación.

Los socialistas, con el visto bueno de la ejecutiva nacional a principios de esta semana, ya han puesto en marcha el proceso de primarias para definir a sus cabezas de lista. El pistoletazo de salida se producirá este mismo viernes con la apertura del plazo de presentación de las candidaturas en las ciudades de más de 20.000 habitantes. Onda será la excepción, pues allí se celebrarán en noviembre al trabajar aún en la elección del perfil más idóneo frente a la mayoría absoluta de Carmina Ballester (PP). Tampoco se cerrará ahora el proceso en la Vall d'Uixó o Vila-real, ya que al estar allí el gobierno en manos socialistas se sigue un calendario diferenciado durante el mes de octubre.

Simó en la capital, Baños o Benlloch

Según confirman fuentes del partido a Mediterráneo, son las cabezas más visibles de cada municipio las que darán el paso oficial en los próximos días para encabezar las listas. Rafa Simó, tal y como estaba previsto y recogió este diario, será quien lidere la candidatura electoral del PSPV en la ciudad de Castelló para tratar de restar apoyos al ejecutivo de la popular Begoña Carrasco en coalición con Vox. Menos dudas quedan aún después de que el grauero suscitara un amplio consenso el año pasado al renovar su liderazgo como secretario general de la agrupación con un 98% de los apoyos.

Mientras, todo apunta a que, en Vila-real, se postulará finalmente José Benlloch, a pesar de que hace unos meses mantenía que no había tomado una decisión. Misma continuidad se espera en la Vall d'Uixó, donde Tania Baños, quien también ejerce como número dos del PSPV, trataría de revalidar un nuevo mandato. En Burriana será Vicent Aparisi quien pase a situarse en primera línea, cogiendo el relevo de Maria Josep Safont. No se descarta en este caso que pueda materializarse alguna alternativa durante las primarias, al igual que en Benicàssim, donde cobra fuerza como cabeza de lista la actual portavoz en el consistorio, Paloma Pascual.

En Benicarló continuará Ilde Añó al frente del proyecto socialista, mientras que en Vinaròs, la capital del Baix Maestrat, la candidatura estaría liderada por Guillem Alsina. En Almassora, Merche Galí tratará de recuperar la vara de mando que ya ostentó en la anterior legislatura.

Fuera de las localidades de más de 20.000 habitantes, tampoco hay dudas sobre que el secretario general provincial, Samuel Falomir, lidere la candidatura en l'Alcora, ni de que la secretaria de Organización, María Jiménez, lo hará en Orpesa. Mientras, en Morella se espera que Rhamsés Ripollés encabece de nuevo la papeleta socialista y que en Segorbe lo haga Gregorio Moya.