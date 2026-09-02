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Castelló arropa a Ceuta en una plaza Mayor tomada por banderas de España y gritos contra Sánchez

La concentración ciudadana, impulsada por la FEMP, ha reunido a cientos de personas frente al Ayuntamiento en apoyo a la ciudad autónoma.

Panorámica de la plaza Mayor de Castelló durante la concentración de apoyo a Ceuta de este miércoles.

Panorámica de la plaza Mayor de Castelló durante la concentración de apoyo a Ceuta de este miércoles. / GABRIEL UTIEL BLANCO

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Alejandro Prats

Castellón

La Plaza Mayor de Castelló se ha llenado esta tarde en una concentración de apoyo a Ceuta marcada por la presencia masiva de banderas de España, los cánticos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los mensajes de respaldo a la ciudad autónoma. La movilización, convocada a las 20.00 horas dentro de la iniciativa promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha dejado prácticamente ocupada la plaza frente al Ayuntamiento de Castelló.

La imagen dominante ha sido la de decenas de enseñas nacionales ondeando en el centro de la ciudad, con consignas de apoyo a Ceuta y críticas al Ejecutivo central. La protesta ha tenido un marcado tono político y patriótico, en una jornada en la que se han celebrado concentraciones en numerosos puntos de España coincidiendo con el Día de Ceuta y con la crisis abierta tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio.

Doble convocatoria en Castelló

La concentración institucional de Castelló se celebra en la Plaza Mayor, donde el Ayuntamiento ha convocado el acto bajo el mensaje “Castellón está con Ceuta”. La alcaldesa, Begoña Carrasco, había llamado a la ciudadanía a participar para trasladar el respaldo de la ciudad a los ceutíes y defender que Ceuta es “una parte irrenunciable” de España. El acto incluía la lectura de un manifiesto, con presencia de representantes municipales y autonómicos.

Marta Barrachina, Begoña Carrasco y Llanos Masó frente al Ayuntamiento de Castelló, este miércoles.

Marta Barrachina, Begoña Carrasco y Llanos Masó frente al Ayuntamiento de Castelló, este miércoles. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Además de la convocatoria municipal, se ha celebrado otra concentración en la plaza María Agustina, diferenciada de la institucional de la Plaza Mayor, convocada por la asociación cultural Cardona Vives. Bajo el lema ‘Ceuta nos une’, esta concentración también ha reunido a decenas de personas.

Más municipios de la provincia

La movilización no se ha limitado a Castelló. Otros municipios de la provincia también habían anunciado su adhesión a las concentraciones de apoyo a Ceuta. Entre ellos figuran Almassora, con convocatoria a las puertas del consistorio en la plaza Pere Cornell; Benicàssim, frente al Ayuntamiento; y otras localidades como Burriana, Orpesa, Peñíscola, Nules y Segorbe, que también hicieron oficial su respaldo a la iniciativa.

La jornada provincial se enmarca en una oleada de concentraciones simultáneas en España. Según las convocatorias difundidas, más de 260 municipios habían confirmado actos de apoyo a Ceuta

Las protestas se han extendido por distintas ciudades españolas, con especial seguimiento en Ceuta y Madrid. En la ciudad autónoma, miles de personas se han manifestado bajo el lema “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”, en una movilización que ha recorrido el centro coincidiendo con el día de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

El contexto nacional está marcado por la fuerte tensión política derivada de la crisis migratoria. La movilización ha contado con respaldo de dirigentes y cargos del PP y Vox, mientras sectores de la izquierda han criticado la posible instrumentalización del conflicto contra el Gobierno central. En varias ciudades, las concentraciones han combinado los mensajes de solidaridad con Ceuta con críticas directas a Pedro Sánchez y exigencias de actuación al Ejecutivo.

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