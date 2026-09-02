Castellón contará con cinco jueces más en 2027 para aliviar la sobrecarga de los juzgados pero el Consell reivindica más recursos al Ministerio

Los juzgados del partido judicial de Castellón contarán con cinco jueces más en junio de 2027 con el objetivo de aliviar la carga de trabajo que soportan los órganos judiciales. Tres de las nuevas plazas se destinarán a la sección civil, una a instancia y otra a mercantil, según ha anunciado la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez.

La titular autonómica de Justicia ha avanzado esta medida durante una reunión con las principales autoridades judiciales de los partidos judiciales de Castellón para analizar distintas fórmulas destinadas a descongestionar los juzgados de la provincia. Y es que, como publicó Mediterráneo Castellón se cuela entre los juzgados con más congestión de España.

Al encuentro también han asistido el secretario autonómico de Justicia y Autogobierno, José Luis Font, y la directora general de Justicia y Autogobierno, Mª José Adalid. Por parte de las autoridades judiciales han participado la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Castellón, María Díaz; la secretaria coordinadora provincial, Olga Torres; Mª Paz Plaza, en representación de la presidenta del Tribunal de Instancia de Castellón, y el presidente del Tribunal de Instancia de Vinaròs, Ignacio Lasierra.

Cinco nuevos jueces para Castellón

Martínez ha explicado que la ampliación prevista para junio de 2027 supondrá incorporar cinco jueces al partido judicial de Castellón. "Desde la Conselleria, en tanto administración prestacional, les facilitaremos el equipo de trabajo necesario para soliviantar la sobrecarga de los juzgados", ha asegurado.

Junto al aumento de efectivos, la Generalitat sitúa la digitalización de la Justicia como uno de los principales instrumentos para agilizar la actividad judicial. La consellera ha defendido la implantación de un nuevo sistema de gestión procesal, que, según ha señalado, permitirá acelerar la tramitación de los procedimientos a corto plazo.

"La digitalización es la piedra angular de la nueva administración de Justicia", ha señalado Martínez.

La Conselleria también pretende impulsar durante lo que resta de legislatura la mediación y la conciliación como vías alternativas para resolver conflictos y contribuir de esta manera a reducir la presión que soportan los órganos judiciales.

Críticas por la pérdida de refuerzos

La consellera se ha reunido este miércoles con las autoridades judiciales de los partidos judiciales de Castellón. / GVA

Durante la reunión, la consellera ha mostrado además su rechazo a los recortes de plazas judiciales y de refuerzos promovidos por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al considerar que pueden agravar la situación de la Administración de Justicia en la provincia.

Uno de los partidos judiciales afectados es Vinaròs, que, según ha explicado Martínez, ha perdido un refuerzo transversal. La consellera considera que esta decisión supone "un nuevo retroceso en la dotación de recursos necesarios para garantizar una respuesta judicial ágil y eficaz".

También ha cuestionado la reconversión de una plaza de instrucción de Castellón en una plaza de violencia sobre la mujer sin que, paralelamente, se haya creado una nueva plaza específica de instrucción.

Martínez ha advertido de las "gravosas consecuencias" que, a su juicio, puede provocar esta decisión, ya que considera que la pérdida de esa plaza de instrucción "perpetúa el colapso" y dificulta la capacidad de respuesta de los órganos judiciales.

Por este motivo, la responsable autonómica de Justicia ha reclamado al Ministerio que reconsidere estas decisiones y garantice los recursos necesarios para evitar que la reducción de efectivos repercuta sobre el funcionamiento del servicio público de Justicia.

Más de 62.000 asuntos pendientes

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al primer trimestre de 2026 reflejan una tasa de congestión de 4,25 en los juzgados de la provincia de Castellón. La tasa de sentencia se sitúa en el 0,27 y la de resolución alcanza el 0,97, con un incremento cercano al 20% en términos interanuales.

Pese a esta situación, el número de procedimientos pendientes ha registrado una ligera reducción. Al cierre del primer trimestre había 62.094 asuntos pendientes, un 0,3% menos que en el mismo periodo del año anterior.

También ha descendido la carga media por órgano judicial. Al finalizar el primer trimestre de 2026 se contabilizaban 1.108 asuntos por órgano, lo que representa una disminución interanual del 3,9%.