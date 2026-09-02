Compromís lleva al Congreso la petición de un tren matinal de Castelló a Tarragona y Barcelona

Compromís ha trasladado al Congreso de los Diputados la reivindicación para poner en marcha una conexión ferroviaria a primera hora de la mañana entre Castelló, Tarragona y Barcelona, una propuesta que en las últimas semanas ha ido sumando el apoyo de los municipios de las comarcas de Castelló y que también ha recibido el visto bueno de la Diputación de Castelló.

El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible que insta al Gobierno de España a estudiar e implementar un servicio ferroviario a primera hora de la mañana con origen en Castelló de la Plana y destino Barcelona, con paradas al menos en Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Benicarló-Peníscola y Vinaròs.

“Queremos que los vecinos y vecinas de las comarcas de Castelló puedan coger un tren por la mañana para ir a Barcelona o Tarragona sin necesidad de pernoctar el día anterior cuando tienen cuestiones laborales, académicas o administrativas. Hablamos de conectar mejor nuestras comarcas con un polo económico fundamental y, al mismo tiempo, de reforzar las frecuencias ferroviarias entre las localidades de nuestro corredor litoral”, ha explicado Ibáñez.

La iniciativa en el Congreso da continuidad a una reivindicación que Compromís ha impulsado desde los municipios y desde la Diputación de Castelló. La propuesta ha conseguido el apoyo de los plenos de Benicàssim, Castelló, Peníscola, Benicarló, Torreblanca y Vinaròs, antes de llegar también a la institución provincial, donde la Diputación de Castelló ha respaldado la reclamación de esta conexión matinal.

El portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiola, ha destacado que “hemos hecho crecer una reivindicación que nace de las necesidades reales de nuestros pueblos. Primero hemos sumado a los municipios, después a la Diputación y ahora la llevamos al Congreso para que el Gobierno dé el paso definitivo y la convierta en un nuevo servicio ferroviario”.

“No tiene sentido que en pleno Corredor Mediterráneo una persona de Vinaròs, Benicarló, Torreblanca o Benicàssim no tenga una alternativa ferroviaria que le permita llegar a Tarragona o Barcelona a primera hora de la mañana. Tenemos la infraestructura y tenemos la demanda; lo que falta es adaptar los servicios a las necesidades de la gente”, ha añadido Guardiola.

Más frecuencias y más paradas en el norte de Castelló

La iniciativa registrada en el Congreso va más allá de la creación del tren matinal. Compromís reclama recuperar y ampliar las frecuencias entre Castelló, el Baix Maestrat, Tarragona, Barcelona y València, especialmente en las franjas de mayor demanda, y avanzar progresivamente hacia el objetivo de un servicio cada hora en el corredor litoral entre Castelló y Vinaròs.

La PNL también plantea aumentar las paradas de los servicios Euromed y de larga distancia en Benicarló-Peníscola y Vinaròs, mejorar la coordinación entre el ferrocarril y las líneas de autobús autonómicas y comarcales y garantizar que las inversiones del Corredor Mediterráneo se traduzcan también en mejoras de los servicios de proximidad y media distancia que utiliza diariamente la ciudadanía del norte de Castelló.

Como medida inmediata mientras no se ponga en marcha la nueva conexión matinal, Compromís propone también que el actual servicio ferroviario que inicia su recorrido en Vinaròs amplíe el trayecto y pase a tener origen en la estación de Benicarló-Peníscola.

“El Corredor Mediterráneo no puede ser solo una gran infraestructura que atraviesa nuestro territorio. Las inversiones deben servir para que la gente de nuestros pueblos tenga más trenes, mejores horarios y más posibilidades de moverse en transporte público”, ha concluido Ibáñez.